https://ria.ru/20230817/ostanovka-1890670937.html
В Башкирии на двух подростков обрушилась остановка
В Башкирии на двух подростков обрушилась остановка - РИА Новости, 17.08.2023
В Башкирии на двух подростков обрушилась остановка
Остановка общественного транспорта обрушилась в башкирском селе из-за сильного ветра и придавила двух подростков, их госпитализировали, сообщило следственное... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T17:12
2023-08-17T17:12
2023-08-17T17:12
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890670029_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1f3d2a7b4bbc3c7f80473f52638e5968.jpg
УФА, 17 авг - РИА Новости. Остановка общественного транспорта обрушилась в башкирском селе из-за сильного ветра и придавила двух подростков, их госпитализировали, сообщило следственное управление СК РФ по региону в Telegram-канале. "Днем 16 августа 17-летняя девушка и 16-летний молодой человек прятались от дождя на остановке общественного транспорта, ожидая автобус. В это время в результате сильного порыва ветра конструкция остановки опрокинулась на подростков, причинив им телесные повреждения. Прохожие оказали помощь пострадавшим, вызволив их из-под остановки, и вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении. По данным ведомства, инцидент произошёл в селе Иглино. Следователи организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления. По данным региональной прокуратуры, подростки госпитализированы.
https://ria.ru/20230729/ostanovka-1887101839.html
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890670029_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ca20530eb8e6627ec20390561ba78831.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Башкортостан
В Башкирии на двух подростков обрушилась остановка
В башкирском Иглино госпитализировали двух подростков после падения остановки