https://ria.ru/20230817/ostanovka-1890670937.html

В Башкирии на двух подростков обрушилась остановка

В Башкирии на двух подростков обрушилась остановка - РИА Новости, 17.08.2023

В Башкирии на двух подростков обрушилась остановка

Остановка общественного транспорта обрушилась в башкирском селе из-за сильного ветра и придавила двух подростков, их госпитализировали, сообщило следственное... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T17:12

2023-08-17T17:12

2023-08-17T17:12

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

республика башкортостан

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УФА, 17 авг - РИА Новости. Остановка общественного транспорта обрушилась в башкирском селе из-за сильного ветра и придавила двух подростков, их госпитализировали, сообщило следственное управление СК РФ по региону в Telegram-канале. "Днем 16 августа 17-летняя девушка и 16-летний молодой человек прятались от дождя на остановке общественного транспорта, ожидая автобус. В это время в результате сильного порыва ветра конструкция остановки опрокинулась на подростков, причинив им телесные повреждения. Прохожие оказали помощь пострадавшим, вызволив их из-под остановки, и вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении. По данным ведомства, инцидент произошёл в селе Иглино. Следователи организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления. По данным региональной прокуратуры, подростки госпитализированы.

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республика башкортостан

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан