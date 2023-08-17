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В Башкирии на двух подростков обрушилась остановка - РИА Новости, 17.08.2023
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17:12 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/ostanovka-1890670937.html
В Башкирии на двух подростков обрушилась остановка
В Башкирии на двух подростков обрушилась остановка - РИА Новости, 17.08.2023
В Башкирии на двух подростков обрушилась остановка
Остановка общественного транспорта обрушилась в башкирском селе из-за сильного ветра и придавила двух подростков, их госпитализировали, сообщило следственное... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T17:12
2023-08-17T17:12
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
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УФА, 17 авг - РИА Новости. Остановка общественного транспорта обрушилась в башкирском селе из-за сильного ветра и придавила двух подростков, их госпитализировали, сообщило следственное управление СК РФ по региону в Telegram-канале. "Днем 16 августа 17-летняя девушка и 16-летний молодой человек прятались от дождя на остановке общественного транспорта, ожидая автобус. В это время в результате сильного порыва ветра конструкция остановки опрокинулась на подростков, причинив им телесные повреждения. Прохожие оказали помощь пострадавшим, вызволив их из-под остановки, и вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении. По данным ведомства, инцидент произошёл в селе Иглино. Следователи организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления. По данным региональной прокуратуры, подростки госпитализированы.
https://ria.ru/20230729/ostanovka-1887101839.html
республика башкортостан
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Башкортостан
В Башкирии на двух подростков обрушилась остановка

В башкирском Иглино госпитализировали двух подростков после падения остановки

© Фото : СК России по Республике Башкортостан/TelegramМесто падения остановки в Иглинском районе
Место падения остановки в Иглинском районе - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : СК России по Республике Башкортостан/Telegram
Место падения остановки в Иглинском районе
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УФА, 17 авг - РИА Новости. Остановка общественного транспорта обрушилась в башкирском селе из-за сильного ветра и придавила двух подростков, их госпитализировали, сообщило следственное управление СК РФ по региону в Telegram-канале.
«
"Днем 16 августа 17-летняя девушка и 16-летний молодой человек прятались от дождя на остановке общественного транспорта, ожидая автобус. В это время в результате сильного порыва ветра конструкция остановки опрокинулась на подростков, причинив им телесные повреждения. Прохожие оказали помощь пострадавшим, вызволив их из-под остановки, и вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, инцидент произошёл в селе Иглино. Следователи организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления.
По данным региональной прокуратуры, подростки госпитализированы.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Башкортостан
 
 
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