https://ria.ru/20230817/oruzhie-1890694635.html

Минобороны Бурунди выразило желание купить военное оборудование в России

Минобороны Бурунди выразило желание купить военное оборудование в России - РИА Новости, 17.08.2023

Минобороны Бурунди выразило желание купить военное оборудование в России

Минобороны Бурунди выразило желание купить военное оборудование в России и передало российской стороне список желаемого вооружения, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T19:02

2023-08-17T19:02

2023-08-17T19:05

в мире

бурунди

россия

форум "армия — 2023"

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минобороны Бурунди выразило желание купить военное оборудование в России и передало российской стороне список желаемого вооружения, рассказал РИА Новости министр национальной обороны и по делам ветеранов Бурунди Ален Трибер Мутабази."Как я уже говорил ранее, правительство Республики Бурунди выразило желание не только усилить свою воздушную оборону, но и приобрести новое оборудование и технику, неполный перечень которых был передан на рассмотрение властям Российской Федерации", - сказал Мутабази в кулуарах форума "Армия-2023".РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

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в мире, бурунди, россия, форум "армия — 2023"