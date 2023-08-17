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Минобороны Бурунди выразило желание купить военное оборудование в России - РИА Новости, 17.08.2023
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19:02 17.08.2023 (обновлено: 19:05 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/oruzhie-1890694635.html
Минобороны Бурунди выразило желание купить военное оборудование в России
Минобороны Бурунди выразило желание купить военное оборудование в России - РИА Новости, 17.08.2023
Минобороны Бурунди выразило желание купить военное оборудование в России
Минобороны Бурунди выразило желание купить военное оборудование в России и передало российской стороне список желаемого вооружения, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T19:02
2023-08-17T19:05
в мире
бурунди
россия
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минобороны Бурунди выразило желание купить военное оборудование в России и передало российской стороне список желаемого вооружения, рассказал РИА Новости министр национальной обороны и по делам ветеранов Бурунди Ален Трибер Мутабази."Как я уже говорил ранее, правительство Республики Бурунди выразило желание не только усилить свою воздушную оборону, но и приобрести новое оборудование и технику, неполный перечень которых был передан на рассмотрение властям Российской Федерации", - сказал Мутабази в кулуарах форума "Армия-2023".РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
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в мире, бурунди, россия, форум "армия — 2023"
В мире, Бурунди, Россия, Форум "Армия — 2023"
Минобороны Бурунди выразило желание купить военное оборудование в России

Минобороны Бурунди передало России список вооружения, которое хотело бы купить

© AFP 2023 / PHIL MOOREСолдаты в Бурунди
Солдаты в Бурунди - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AFP 2023 / PHIL MOORE
Солдаты в Бурунди. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минобороны Бурунди выразило желание купить военное оборудование в России и передало российской стороне список желаемого вооружения, рассказал РИА Новости министр национальной обороны и по делам ветеранов Бурунди Ален Трибер Мутабази.
"Как я уже говорил ранее, правительство Республики Бурунди выразило желание не только усилить свою воздушную оборону, но и приобрести новое оборудование и технику, неполный перечень которых был передан на рассмотрение властям Российской Федерации", - сказал Мутабази в кулуарах форума "Армия-2023".
РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
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В миреБурундиРоссияФорум "Армия — 2023"
 
 
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