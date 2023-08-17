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В США объяснили, почему Украина не получит новейшее оружие - РИА Новости, 17.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 17.08.2023 (обновлено: 08:34 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/oruzhie-1890524147.html
В США объяснили, почему Украина не получит новейшее оружие
В США объяснили, почему Украина не получит новейшее оружие - РИА Новости, 17.08.2023
В США объяснили, почему Украина не получит новейшее оружие
США не посылают Украине новейшую военную технику из-за риска, что она попадет в руки не только России, но и Китая, которые могут воспользоваться секретной... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T05:04
2023-08-17T08:34
специальная военная операция на украине
в мире
сша
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. США не посылают Украине новейшую военную технику из-за риска, что она попадет в руки не только России, но и Китая, которые могут воспользоваться секретной информацией, такое мнение высказал американский военный эксперт, ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Вот почему американцы так не хотели поставлять Украине танки Abrams. Сейчас первые шесть танков Abrams из примерно 40 прибудут на Украину. Это старые модели M1A1, которые появились еще до войны в Персидском заливе (начали выпускать в 1984 году. — Прим. ред.). Главная причина, по которой мы не даем украинцам наши новые танки, на мой взгляд, заключается в том, что мы просто не хотим, чтобы их захватили. Броня на Abrams — это очень тщательно охраняемый секрет, поэтому нельзя, чтобы русские понимали, как она устроена и использовали это", — заявил он.Эксперт напомнил, что аналогичная ситуация была с ракетами HIMARS, управляемыми с помощью спутниковой системы GPS, которую российские войска научились глушить. По тем же причинам, по мнению Хо, США опасаются передавать Украине баллистические ракеты ATACMS."Выяснить, как нейтрализовать эти ракеты, могут не только русские. Мы также справедливо полагаем, что полученную информацию они могут передать китайцам. И вот о противостоянии с Китаем американцы действительно беспокоятся, поэтому мы и не хотим, чтобы китайцы что-либо знали о нашем оружии", — отметил эксперт.Ранее в подмосковном парке "Патриот" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" Министерство обороны России представило трофейную технику, захваченную во время спецоперации на Украине. В министерстве напомнили, что экспозиция начала формироваться еще в августе прошлого года. За это время она собрала уже более 870 единиц вооружения и техники.Особое внимание уделили технике производства США и других стран НАТО. Речь идет в том числе об австралийском бронеавтомобиле Bushmaster, американском БТР М-113, шведской БМП CV90-40 и французском колесном танке AMX-10RCR.
https://ria.ru/20230814/leopard-1889863379.html
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в мире, сша, украина, россия, нато, патриот, gps
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, НАТО, Патриот, GPS
В США объяснили, почему Украина не получит новейшее оружие

Мэтью Хо: США не дают ВСУ новое оружие из страха его захвата Россией

© Фото : U.S. Army / Patrick AlbrightАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : U.S. Army / Patrick Albright
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. США не посылают Украине новейшую военную технику из-за риска, что она попадет в руки не только России, но и Китая, которые могут воспользоваться секретной информацией, такое мнение высказал американский военный эксперт, ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Вот почему американцы так не хотели поставлять Украине танки Abrams. Сейчас первые шесть танков Abrams из примерно 40 прибудут на Украину. Это старые модели M1A1, которые появились еще до войны в Персидском заливе (начали выпускать в 1984 году. — Прим. ред.). Главная причина, по которой мы не даем украинцам наши новые танки, на мой взгляд, заключается в том, что мы просто не хотим, чтобы их захватили. Броня на Abrams — это очень тщательно охраняемый секрет, поэтому нельзя, чтобы русские понимали, как она устроена и использовали это", — заявил он.
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Эксперт напомнил, что аналогичная ситуация была с ракетами HIMARS, управляемыми с помощью спутниковой системы GPS, которую российские войска научились глушить. По тем же причинам, по мнению Хо, США опасаются передавать Украине баллистические ракеты ATACMS.
«
"Выяснить, как нейтрализовать эти ракеты, могут не только русские. Мы также справедливо полагаем, что полученную информацию они могут передать китайцам. И вот о противостоянии с Китаем американцы действительно беспокоятся, поэтому мы и не хотим, чтобы китайцы что-либо знали о нашем оружии", — отметил эксперт.
Ранее в подмосковном парке "Патриот" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" Министерство обороны России представило трофейную технику, захваченную во время спецоперации на Украине. В министерстве напомнили, что экспозиция начала формироваться еще в августе прошлого года. За это время она собрала уже более 870 единиц вооружения и техники.
Особое внимание уделили технике производства США и других стран НАТО. Речь идет в том числе об австралийском бронеавтомобиле Bushmaster, американском БТР М-113, шведской БМП CV90-40 и французском колесном танке AMX-10RCR.
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31 января, 12:00
Инфографика
M1 Abrams: основной боевой танк СШАПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияНАТОПатриотGPS
 
 
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