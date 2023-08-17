https://ria.ru/20230817/operatory-1890557823.html

В российских колледжах будут готовить операторов беспилотников

В российских колледжах будут готовить операторов беспилотников - РИА Новости, 17.08.2023

В российских колледжах будут готовить операторов беспилотников

В российских колледжах начнут готовить операторов беспилотных авиационных систем, заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов на пленарном заседании... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T11:11

2023-08-17T11:11

2023-08-17T13:29

россия

общество

сергей кравцов

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В российских колледжах начнут готовить операторов беспилотных авиационных систем, заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов на пленарном заседании Московского урбанистического форума.По его словам, ведомство на днях утвердило список из 5110 профессий рабочих, должностей и служащих, по которым происходит профобучение. "Появилось более 250 востребованных профессий, в частности, оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 килограмм и менее", — уточнил министр.В июне правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. В ближайшие 6,5 лет в России появится новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских БПЛА.

https://ria.ru/20230623/bespilotniki-1879906515.html

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россия, общество, сергей кравцов, навигатор абитуриента