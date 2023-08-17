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Житель Белгородской области ограбил офис микрозаймов и забыл там паспорт
Житель Белгородской области ограбил офис микрозаймов и забыл там паспорт - РИА Новости, 17.08.2023
Житель Белгородской области ограбил офис микрозаймов и забыл там паспорт
Житель города Губкина Белгородской области после отказа в выдаче кредита ограбил офис микрозаймов на 5 тысяч рублей, забыв паспорт на столе сотрудницы, сообщила РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:24
2023-08-17T16:24
2023-08-17T16:24
происшествия
белгородская область
губкин
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БЕЛГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Житель города Губкина Белгородской области после отказа в выдаче кредита ограбил офис микрозаймов на 5 тысяч рублей, забыв паспорт на столе сотрудницы, сообщила пресс-служба на сайте регионального УМВД. По данным ведомства, в среду сотрудница микрофинансовой организации обратилась в дежурную часть ОМВД России по городу Губкину. Она рассказала, что в их офис на улице Кирова вошел мужчина, который выразил желание получить кредит. После отказа мужчина, заметив, что в помещении нет других посетителей, угрожая ножом, потребовал деньги, которые были в офисе. "Испугавшись за свою жизнь, специалист микрофинансовой организации отдала налетчику 5000 рублей. Забрав деньги, злоумышленник поспешно скрылся, оставив свой паспорт на рабочем столе сотрудницы офиса", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции задержали подозреваемого по горячим следам, следуя ориентировке. Им оказался 39-летний местный житель. В ходе допроса мужчина объяснил свой поступок финансовыми трудностями. К моменту задержания он успел потратить 250 рублей, теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. "Следственным отделом ОМВД России по г. Губкину в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия). Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - уточняет ведомство.
https://ria.ru/20211129/primore-1761195733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, губкин
Происшествия, Белгородская область, Губкин
Житель Белгородской области ограбил офис микрозаймов и забыл там паспорт
Житель Губкина ограбил офис микрозаймов на пять тысяч рублей и забыл там паспорт
БЕЛГОРОД, 17 авг - РИА Новости.
Житель города Губкина Белгородской области после отказа в выдаче кредита ограбил офис микрозаймов на 5 тысяч рублей, забыв паспорт на столе сотрудницы, сообщила пресс-служба на сайте
регионального УМВД.
По данным ведомства, в среду сотрудница микрофинансовой организации обратилась в дежурную часть ОМВД России по городу Губкину. Она рассказала, что в их офис на улице Кирова вошел мужчина, который выразил желание получить кредит. После отказа мужчина, заметив, что в помещении нет других посетителей, угрожая ножом, потребовал деньги, которые были в офисе.
«
"Испугавшись за свою жизнь, специалист микрофинансовой организации отдала налетчику 5000 рублей. Забрав деньги, злоумышленник поспешно скрылся, оставив свой паспорт на рабочем столе сотрудницы офиса", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого по горячим следам, следуя ориентировке. Им оказался 39-летний местный житель. В ходе допроса мужчина объяснил свой поступок финансовыми трудностями. К моменту задержания он успел потратить 250 рублей, теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.
"Следственным отделом ОМВД России по г. Губкину в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия). Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - уточняет ведомство.
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