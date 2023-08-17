https://ria.ru/20230817/odk-1890604996.html

Мишустин пообещал заводу "ОДК-Кузнецов" в Самаре новые кондиционеры

Мишустин пообещал заводу "ОДК-Кузнецов" в Самаре новые кондиционеры - РИА Новости, 17.08.2023

Мишустин пообещал заводу "ОДК-Кузнецов" в Самаре новые кондиционеры

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения ПАО "ОДК-Кузнецов" в Самаре сообщил, что поручит установить на предприятии новые промышленные... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T13:25

2023-08-17T13:25

2023-08-17T13:25

экономика

россия

самара

михаил мишустин

объединенная двигателестроительная корпорация

ростех

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САМАРА, 17 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения ПАО "ОДК-Кузнецов" в Самаре сообщил, что поручит установить на предприятии новые промышленные кондиционеры, общаясь с руководством предприятия, глава правительства отметил, что нынешнее оборудование плохо работает. В ходе экскурсии по предприятию Мишустин подошел к одному из работников и обратил внимание на работу кондиционеров в цеху. "Промышленные кондиционеры купят новые, правда?" - обратился он к самарскому губернатору Дмитрию Азарову и руководителям предприятия. "Нет, не работают (кондиционеры), сейчас запишем в поручении", - сказал Мишустин. В "ОДК-Кузнецов" сейчас реализуется программа модернизации производственных мощностей, инвестиции в которую составляют порядка 40 млрд рублей. На данном этапе реализованы 15 проектов реконструкции и техперевооружения. В ходе осмотра предприятия Азаров сказал Мишустину: "Второе рождение завода". Премьер РФ осмотрел цех по производству шестерен и агрегатов, цех окончательной сборки газотурбинных двигателей большой и малой размерности для авиации и "наземного" применения, корпус производства компрессоров газотурбинных двигателей. На фоне стенда испытаний двигателей большой размерности Мишустин сделал общее фото с руководством предприятия и региона. ПАО "ОДК-Кузнецов" входит в состав AO "Объединенная двигателестроительная корпорация" госкорпорации "Ростех". Предприятие специализируется на газотурбинных и ракетных двигателях. К примеру, здесь были сконструированы, произведены и обслуживаются двигатели НК-12 (для дальних бомбардировщиков Ту-95МС, дальних противолодочных самолетов Ту-142 и военно-транспортного самолёта Ан-22 "Антей"), НК-25 (для бомбардировщиков Ту-22М3 и НК-32 и для стратегических бомбардировщиков Ту-160). В 2023 году ОДК-Кузнецов стал головным разработчиком самого большого двигателя для отечественных тяжёлых вертолетов ПД-8В. Предприятие 65 лет является единственным производителем жидкостных ракетных двигателей РД-107 и РД-108 для ракет-носителей типа "Союз", обеспечивая 100% пилотируемых отечественных космических пусков и до 80% коммерческих. Газотурбинные двигатели "наземного" применения НК-12СТ, НК-14СТ и НК-36СТ мощностью от 6,3 до 25 МВт используются в составе газоперекачивающих агрегатов российских и иностранных газовых компаний.

https://ria.ru/20230804/zamena-1888092950.html

https://ria.ru/20230202/superjet-1849212794.html

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Кирилл Волков

экономика, россия, самара, михаил мишустин, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех