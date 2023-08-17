https://ria.ru/20230817/obuchenie-1890701487.html
Минобрнауки разрешило участникам СВО переходить на бюджет в вузах
Минобрнауки разрешило участникам СВО переходить на бюджет в вузах - РИА Новости, 17.08.2023
Минобрнауки разрешило участникам СВО переходить на бюджет в вузах
Министерство науки и высшего образования разрешило участникам спецоперации переходить на бесплатную форму обучения в колледжах и вузах, следует из документа на... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T19:47
2023-08-17T19:47
2023-08-17T20:59
общество
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования разрешило участникам спецоперации переходить на бесплатную форму обучения в колледжах и вузах, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации."В порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное <...> внести следующие изменения: <...> дополнить абзацем: "детей лиц, принимающих или принимавших участие в спецоперации"; <...> дополнить пунктом шесть: "участники спецоперации", — говорится в приказе.Уточняется, что желающие перевестись на бюджет должны подать специальное заявление и не иметь при этом академических задолженностей, дисциплинарных взысканий, а также просрочек по оплате обучения. Кроме того, необходимо предоставить в образовательную организацию документ, подтверждающий участие в спецоперации.Приказ будет действовать до 31 августа 2024 года.На минувшей неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о перераспределении вакантных мест для студентов — участников СВО. Оно будет происходить внутри образовательного учреждения независимо от формы обучения — очной, вечерней или заочной — на соответствующем курсе. Таким образом, эта категория учащихся получит возможность перевестись на бесплатную форму обучения.
https://ria.ru/20230804/veterany-1888204667.html
https://realty.ria.ru/20230727/otsrochka-1886677928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), михаил мишустин
Общество, Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Михаил Мишустин
Минобрнауки разрешило участникам СВО переходить на бюджет в вузах
Минобрнауки разрешило участникам СВО переходить на бюджет в вузах
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости.
Министерство науки и высшего образования разрешило участникам спецоперации переходить на бесплатную форму обучения в колледжах и вузах, следует из документа на официальном интернет-портале
правовой информации.
"В порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное <...> внести следующие изменения: <...> дополнить абзацем: "детей лиц, принимающих или принимавших участие в спецоперации"; <...> дополнить пунктом шесть: "участники спецоперации", — говорится в приказе.
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Уточняется, что желающие перевестись на бюджет должны подать специальное заявление и не иметь при этом академических задолженностей, дисциплинарных взысканий, а также просрочек по оплате обучения. Кроме того, необходимо предоставить в образовательную организацию документ, подтверждающий участие в спецоперации.
Приказ будет действовать до 31 августа 2024 года.
На минувшей неделе премьер-министр Михаил Мишустин
подписал постановление о перераспределении вакантных мест для студентов — участников СВО. Оно будет происходить внутри образовательного учреждения независимо от формы обучения — очной, вечерней или заочной — на соответствующем курсе. Таким образом, эта категория учащихся получит возможность перевестись на бесплатную форму обучения.
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