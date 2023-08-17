https://ria.ru/20230817/obuchenie-1890701487.html

Минобрнауки разрешило участникам СВО переходить на бюджет в вузах

Минобрнауки разрешило участникам СВО переходить на бюджет в вузах - РИА Новости, 17.08.2023

Минобрнауки разрешило участникам СВО переходить на бюджет в вузах

Министерство науки и высшего образования разрешило участникам спецоперации переходить на бесплатную форму обучения в колледжах и вузах, следует из документа на... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T19:47

2023-08-17T19:47

2023-08-17T20:59

общество

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

михаил мишустин

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования разрешило участникам спецоперации переходить на бесплатную форму обучения в колледжах и вузах, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации."В порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное <...> внести следующие изменения: <...> дополнить абзацем: "детей лиц, принимающих или принимавших участие в спецоперации"; <...> дополнить пунктом шесть: "участники спецоперации", — говорится в приказе.Уточняется, что желающие перевестись на бюджет должны подать специальное заявление и не иметь при этом академических задолженностей, дисциплинарных взысканий, а также просрочек по оплате обучения. Кроме того, необходимо предоставить в образовательную организацию документ, подтверждающий участие в спецоперации.Приказ будет действовать до 31 августа 2024 года.На минувшей неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о перераспределении вакантных мест для студентов — участников СВО. Оно будет происходить внутри образовательного учреждения независимо от формы обучения — очной, вечерней или заочной — на соответствующем курсе. Таким образом, эта категория учащихся получит возможность перевестись на бесплатную форму обучения.

https://ria.ru/20230804/veterany-1888204667.html

https://realty.ria.ru/20230727/otsrochka-1886677928.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), михаил мишустин