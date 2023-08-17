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Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку кассетными снарядами

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку кассетными снарядами - РИА Новости, 17.08.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку кассетными снарядами

Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Киевскому району Донецка и Черногвардейскому району... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T15:39

2023-08-17T15:39

2023-08-17T15:52

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Киевскому району Донецка и Черногвардейскому району Макеевки, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.25 - населенный пункт Семёновка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 15.25 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Также представительство ранее сообщило, что украинские войска с 14.05 по 15.00 выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка.Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Кировский район находится в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230811/antonov-1889407086.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины