https://ria.ru/20230817/obstrely-1890645475.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку кассетными снарядами
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку кассетными снарядами - РИА Новости, 17.08.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку кассетными снарядами
Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Киевскому району Донецка и Черногвардейскому району... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:39
2023-08-17T15:39
2023-08-17T15:52
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Киевскому району Донецка и Черногвардейскому району Макеевки, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.25 - населенный пункт Семёновка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 15.25 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Также представительство ранее сообщило, что украинские войска с 14.05 по 15.00 выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка.Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Кировский район находится в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230811/antonov-1889407086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку кассетными снарядами
ДНР: ВСУ выпустили еще четыре кассетных снаряда по Донецку и Макеевке
ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости.
Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Киевскому району Донецка и Черногвардейскому району Макеевки, сообщили в Telegram-канале
представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины
- ред.) по направлению: 15.25 - населенный пункт Семёновка
- город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 15.25 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
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Также представительство ранее сообщило, что украинские войска с 14.05 по 15.00 выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Кировский район находится в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО
. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.