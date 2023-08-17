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Мирная жительница ранена при обстреле Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 17.08.2023
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23:33 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/obstrel-1890722012.html
Мирная жительница ранена при обстреле Куйбышевского района Донецка
Мирная жительница ранена при обстреле Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 17.08.2023
Мирная жительница ранена при обстреле Куйбышевского района Донецка
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T23:33
2023-08-17T23:33
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее сообщалось, что в результате украинских обстрелов была ранена женщина в Еленовке в ДНР. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 17 августа по состоянию на 22.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Правовой, 86 ранена женщина 1966 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ранее в четверг представительство неоднократно сообщало об обстрелах Куйбышевского и других районов Донецка со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230705/pomosch-1882229130.html
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в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Мирная жительница ранена при обстреле Куйбышевского района Донецка

Мирная жительница ранена при обстреле Куйбышевского района Донецка

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее сообщалось, что в результате украинских обстрелов была ранена женщина в Еленовке в ДНР.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 17 августа по состоянию на 22.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Правовой, 86 ранена женщина 1966 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Ранее в четверг представительство неоднократно сообщало об обстрелах Куйбышевского и других районов Донецка со стороны украинских войск.
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В миреДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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