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Мирная жительница ранена при обстреле Куйбышевского района Донецка
Мирная жительница ранена при обстреле Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 17.08.2023
Мирная жительница ранена при обстреле Куйбышевского района Донецка
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T23:33
2023-08-17T23:33
2023-08-17T23:33
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее сообщалось, что в результате украинских обстрелов была ранена женщина в Еленовке в ДНР. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 17 августа по состоянию на 22.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Правовой, 86 ранена женщина 1966 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ранее в четверг представительство неоднократно сообщало об обстрелах Куйбышевского и других районов Донецка со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230705/pomosch-1882229130.html
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в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Мирная жительница ранена при обстреле Куйбышевского района Донецка
Мирная жительница ранена при обстреле Куйбышевского района Донецка