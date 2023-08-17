https://ria.ru/20230817/obstrel-1890690470.html

Украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 17.08.2023

Украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска выпустили четыре кассетных боеприпаса по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T18:41

2023-08-17T18:41

2023-08-17T19:01

специальная военная операция на украине

донецк

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сша

безопасность

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ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных боеприпаса по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 17:45 — населенный пункт Яснобродовка — Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный); 17:50 — населенный пункт Яснобродовка — Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в заявлении.По данным ведомства, в районе 17:20 Петровский район столицы республики также подвергся обстрелу с помощью этого вида боеприпасов.В четверг утром под ударом оказался Кировский район Донецка, по которому ВСУ выпустили два кассетных снаряда, сообщили в представительстве.Украина получила эти боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве такие бомбы выбрасывают снаряды меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230815/bomby-1890131959.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, сша, безопасность