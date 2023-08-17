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Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 17.08.2023
Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Петровскому району Донецка, сообщило в... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T17:31
2023-08-17T17:31
2023-08-17T17:38
специальная военная операция на украине
петровский район
донецкая народная республика
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Петровскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.20 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230817/obstrely-1890531376.html
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петровский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку
ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Петровскому району Донецка