https://ria.ru/20230817/obstrel-1890661881.html

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 17.08.2023

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами

Украинские войска в 15.55 выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Светлодарску и Горловке, сообщило в Telegram-канале РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T16:40

2023-08-17T16:40

2023-08-17T16:40

специальная военная операция на украине

донецк

светлодарск

горловка

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска в 15.55 выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Светлодарску и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.55 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Светлодарск: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров". - говорится в сообщении представительства. Также представительство ранее сообщило, что украинские войска с 15.30 по 15.45 выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Светлодарску. Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Город был освобожден в мае 2022 года. Кировский район находится в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html

донецк

светлодарск

горловка

донецкая народная республика

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донецк, светлодарск, горловка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия