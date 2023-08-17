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Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 17.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:40 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/obstrel-1890661881.html
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 17.08.2023
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
Украинские войска в 15.55 выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Светлодарску и Горловке, сообщило в Telegram-канале РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:40
2023-08-17T16:40
специальная военная операция на украине
донецк
светлодарск
горловка
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска в 15.55 выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Светлодарску и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.55 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Светлодарск: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров". - говорится в сообщении представительства. Также представительство ранее сообщило, что украинские войска с 15.30 по 15.45 выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Светлодарску. Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Город был освобожден в мае 2022 года. Кировский район находится в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
донецк
светлодарск
горловка
донецкая народная республика
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донецк, светлодарск, горловка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Светлодарск, Горловка, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами

ВСУ выпустили десять натовских снарядов по Донецку, Светлодарску и Горловке

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска в 15.55 выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Светлодарску и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.55 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Светлодарск: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров". - говорится в сообщении представительства.
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Также представительство ранее сообщило, что украинские войска с 15.30 по 15.45 выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Светлодарску.
Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Город был освобожден в мае 2022 года.
Кировский район находится в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкСветлодарскГорловкаСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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