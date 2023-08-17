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При обстреле Донецка пострадала школа - РИА Новости, 17.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:35 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/obstrel-1890660770.html
При обстреле Донецка пострадала школа
При обстреле Донецка пострадала школа - РИА Новости, 17.08.2023
При обстреле Донецка пострадала школа
Здание школы получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:35
2023-08-17T16:35
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 17 августа по состоянию на 16.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: Куйбышевский район: - МБОУ "Школа № 46 города Донецка" по улице Арсенова", - говорится в сообщении представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщали о девяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
куйбышевский район
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка пострадала школа

Представительство ДНР сообщило о повреждении здания школы при обстреле Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 17 августа по состоянию на 16.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: Куйбышевский район: - МБОУ "Школа № 46 города Донецка" по улице Арсенова", - говорится в сообщении представительства.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщали о девяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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