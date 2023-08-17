https://ria.ru/20230817/obstrel-1890660770.html

При обстреле Донецка пострадала школа

При обстреле Донецка пострадала школа - РИА Новости, 17.08.2023

При обстреле Донецка пострадала школа

Здание школы получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T16:35

2023-08-17T16:35

2023-08-17T16:35

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e6080e234a3c35d4e33ae0e58d038d48.jpg

ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 17 августа по состоянию на 16.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: Куйбышевский район: - МБОУ "Школа № 46 города Донецка" по улице Арсенова", - говорится в сообщении представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщали о девяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия