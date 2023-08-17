https://ria.ru/20230817/obstrel-1890660770.html
При обстреле Донецка пострадала школа
При обстреле Донецка пострадала школа - РИА Новости, 17.08.2023
При обстреле Донецка пострадала школа
Здание школы получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:35
2023-08-17T16:35
2023-08-17T16:35
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e6080e234a3c35d4e33ae0e58d038d48.jpg
ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 17 августа по состоянию на 16.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: Куйбышевский район: - МБОУ "Школа № 46 города Донецка" по улице Арсенова", - говорится в сообщении представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщали о девяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_af782a481c46595aa955d664e4297d36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка пострадала школа
Представительство ДНР сообщило о повреждении здания школы при обстреле Донецка