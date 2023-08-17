https://ria.ru/20230817/obstrel-1890627449.html

При обстреле Донецка кассетными боеприпасами пострадал сотрудник шахты

При обстреле Донецка кассетными боеприпасами пострадал сотрудник шахты - РИА Новости, 17.08.2023

При обстреле Донецка кассетными боеприпасами пострадал сотрудник шахты

Сотрудник шахты имени Скочинского в Донецке ранен в результате обстрела украинскими войсками, применившими кассетные боеприпасы, сообщило министерство угля и... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T14:46

2023-08-17T14:46

2023-08-17T14:46

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Сотрудник шахты имени Скочинского в Донецке ранен в результате обстрела украинскими войсками, применившими кассетные боеприпасы, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в Telegram-канале. "Сегодня днём на линии огня снова оказалась Донецкая шахта имени А.А. Скочинского ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания". Территория угледобывающего предприятия была обстреляна кассетными боеприпасами. ...В результате артатаки был ранен главный экономист шахты, ему оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении ведомства. В минугля добавили, что в результате обстрела в предприятии выбило стекла, получили повреждения машины. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в четверг сообщало о семи обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, применивших кассетные снаряды калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии.

https://ria.ru/20230816/subboepripasy-1890461084.html

донецк

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донецк, донецкая народная республика, происшествия