https://ria.ru/20230817/obstrel-1890602309.html

Украинские войска нанесли удар по ДНР из артиллерии

Украинские войска нанесли удар по ДНР из артиллерии - РИА Новости, 17.08.2023

Украинские войска нанесли удар по ДНР из артиллерии

Украинские войска обстреляли Донецк, Светлодарск, Горловку и горловский поселок Зайцево, выпустив за полчаса пятнадцать снарядов калибра 155 и 152 миллиметра,... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T13:09

2023-08-17T13:09

2023-08-17T13:09

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

зайцево

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Светлодарск, Горловку и горловский поселок Зайцево, выпустив за полчаса пятнадцать снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило в четверг в Telegram-канале представительствеоДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Светлодарск: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 12.30 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Зайцево: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в 12.30 было выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 мм по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, в 12.35 – четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html

горловка

донецк

зайцево

донецкая народная республика

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горловка, донецк, зайцево, донецкая народная республика, сцкк, происшествия