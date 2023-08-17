Украинские войска нанесли удар по ДНР из артиллерии
ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по Донецку, Горловке и Светлодарску
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Светлодарск, Горловку и горловский поселок Зайцево, выпустив за полчаса пятнадцать снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило в четверг в Telegram-канале представительствеоДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Светлодарск: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 12.30 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Зайцево: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что в 12.30 было выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 мм по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, в 12.35 – четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.