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Украинские войска нанесли удар по ДНР из артиллерии - РИА Новости, 17.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/obstrel-1890602309.html
Украинские войска нанесли удар по ДНР из артиллерии
Украинские войска нанесли удар по ДНР из артиллерии - РИА Новости, 17.08.2023
Украинские войска нанесли удар по ДНР из артиллерии
Украинские войска обстреляли Донецк, Светлодарск, Горловку и горловский поселок Зайцево, выпустив за полчаса пятнадцать снарядов калибра 155 и 152 миллиметра,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T13:09
2023-08-17T13:09
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
зайцево
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Светлодарск, Горловку и горловский поселок Зайцево, выпустив за полчаса пятнадцать снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило в четверг в Telegram-канале представительствеоДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Светлодарск: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 12.30 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Зайцево: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в 12.30 было выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 мм по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, в 12.35 – четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
горловка
донецк
зайцево
донецкая народная республика
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горловка, донецк, зайцево, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Зайцево, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска нанесли удар по ДНР из артиллерии

ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по Донецку, Горловке и Светлодарску

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Светлодарск, Горловку и горловский поселок Зайцево, выпустив за полчаса пятнадцать снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило в четверг в Telegram-канале представительствеоДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Светлодарск: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 12.30 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Зайцево: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства.
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Отмечается, что в 12.30 было выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 мм по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, в 12.35 – четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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