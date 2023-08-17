https://ria.ru/20230817/obstrel-1890555560.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами - РИА Новости, 17.08.2023
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T11:01
2023-08-17T11:01
2023-08-17T11:20
специальная военная операция на украине
петровский район
донецкая народная республика
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, в 10.15 и 10.40 было выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по указанному, а так же Куйбышевскому и Киевскому районам города.По данным ведомства, в 8.50 и 9.50 украинские военные выпустили семь снарядов калибра 152 миллиметра по поселкам Зайцево и Гольмовский.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230816/subboepripasy-1890461084.html
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
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петровский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Петровскому району Донецка
ДОНЕЦК, 17 авг – РИА Новости.
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале
представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, в 10.15 и 10.40 было выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по указанному, а так же Куйбышевскому и Киевскому районам города.
По данным ведомства, в 8.50 и 9.50 украинские военные выпустили семь снарядов калибра 152 миллиметра по поселкам Зайцево и Гольмовский.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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