https://ria.ru/20230817/obstrel-1890555560.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами - РИА Новости, 17.08.2023

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами

Украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T11:01

2023-08-17T11:01

2023-08-17T11:20

специальная военная операция на украине

петровский район

донецкая народная республика

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, в 10.15 и 10.40 было выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по указанному, а так же Куйбышевскому и Киевскому районам города.По данным ведомства, в 8.50 и 9.50 украинские военные выпустили семь снарядов калибра 152 миллиметра по поселкам Зайцево и Гольмовский.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230816/subboepripasy-1890461084.html

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

петровский район

донецкая народная республика

донецк

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петровский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия