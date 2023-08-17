https://ria.ru/20230817/obstrel-1890514453.html
Украинские войска за сутки 61 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 61 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 17.08.2023
Украинские войска за сутки 61 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 61 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 205 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T00:23
2023-08-17T00:23
2023-08-17T00:23
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
горловка
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 61 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 205 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "На донецком направлении противник совершил 40 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - 12 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - девять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БпЛА", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 205 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Макеевка и Старомихайловка. Ведомство сообщает об одном погибшем в Донецке и двух раненых в Донецке и Ясиноватой. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 47 обстрелов.
https://ria.ru/20230814/obstrel-1890004763.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, горловка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК
Украинские войска за сутки 61 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 61 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 205 боеприпасов