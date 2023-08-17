https://ria.ru/20230817/niger-1890721151.html

СМИ: мятежники в Нигере перебрасывают войска для защиты от вторжения

СМИ: мятежники в Нигере перебрасывают войска для защиты от вторжения - РИА Новости, 17.08.2023

СМИ: мятежники в Нигере перебрасывают войска для защиты от вторжения

Правящий в Нигере "Национальный совет по защите отечества" (CNSP) принял меры по размещению войск на границе с Нигерией и Бенином для отражения возможной... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T23:17

2023-08-17T23:17

2023-08-17T23:17

в мире

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мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Правящий в Нигере "Национальный совет по защите отечества" (CNSP) принял меры по размещению войск на границе с Нигерией и Бенином для отражения возможной интервенции со стороны стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщает малийское издание Mali Actu. Издание сообщает о круглосуточном движении нигерских войск в городе Гая (регион Досо) - самой южной точке страны на границе с Нигерией и Бенином. Армейские подразделения, согласно публикации, также размещены в департаменте Бирни-Н'конни в регионе Тахуа. Обстановка в районах дислокации войск остается спокойной, население занимается повседневными делами, пишет издание. В четверг в Гане прошла новая встреча по ситуации в Нигере начальников генштабов вооруженных сил стран, входящих в ЭКОВАС. На этой встрече комиссар по политическим делам, миру и безопасности сообщества Абдель-Фатау Мусах заявил, что конституционный строй в Нигере, где военные свергли президента Мохамеда Базума, будет восстановлен "всеми доступными средствами". Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

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в мире, нигерия, бенин, нигер, мохамед базум, переворот в нигере — 2023