https://ria.ru/20230817/niger-1890717972.html
Эксперт заявил, что силы ЭКОВАС могут столкнуться с трудностями в Нигере
Эксперт заявил, что силы ЭКОВАС могут столкнуться с трудностями в Нигере - РИА Новости, 17.08.2023
Эксперт заявил, что силы ЭКОВАС могут столкнуться с трудностями в Нигере
Силы Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) могут столкнуться с рядом трудностей для достижения целей военного вмешательства в Нигере,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T22:46
2023-08-17T22:46
2023-08-17T22:46
в мире
нигер
ниамей
гана
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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НИАМЕЙ, 17 авг - РИА Новости. Силы Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) могут столкнуться с рядом трудностей для достижения целей военного вмешательства в Нигере, связанными с расположением президентского дворца в столице страны Ниамее и ограничениями использования воздушного пространства, заявил РИА Новости нигерский аналитик Ламин Сулейман. "Прежде всего, президентский дворец Нигера - это цель, расположенная в самом центре Ниамея. Таким образом, удар по дворцу неизбежно повлечет за собой огромные побочные жертвы среди людей, которые не имеют никакого отношения к этой проблеме... Далее, основная трудность, с которой могут столкнуться войска ЭКОВАС, если им когда-либо придется вмешаться, - это ограничение использования воздушного пространства, которое ввели некоторые страны региона, поддерживающие военные власти", - заявил аналитик. Он отметил, что без ракет большой дальности очень сложно штурмовать Ниамей сухопутным путем или с помощью военной авиации. Однако эксперт добавил, что это не означает, что у ЭКОВАС нет развертывания для своих сил на территории Нигера или что оно не сможет доставить проблем нигерским вооруженным силам. В четверг в Гане прошла новая встреча по ситуации в Нигере начальников генштабов вооруженных сил стран, входящих в ЭКОВАС. На этой встрече комиссар по политическим делам, миру и безопасности сообщества Абдель-Фатау Мусах заявил, что конституционный строй в Нигере, где военные свергли президента Мохамеда Базума, будет восстановлен "всеми доступными средствами". Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230817/niger-1890710918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, ниамей, гана, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Ниамей, Гана, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Эксперт заявил, что силы ЭКОВАС могут столкнуться с трудностями в Нигере
Эксперт: ЭКОВАС ждут серьезные трудности при возможной интервенции в Нигер
НИАМЕЙ, 17 авг - РИА Новости. Силы Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) могут столкнуться с рядом трудностей для достижения целей военного вмешательства в Нигере, связанными с расположением президентского дворца в столице страны Ниамее и ограничениями использования воздушного пространства, заявил РИА Новости нигерский аналитик Ламин Сулейман.
"Прежде всего, президентский дворец Нигера - это цель, расположенная в самом центре Ниамея. Таким образом, удар по дворцу неизбежно повлечет за собой огромные побочные жертвы среди людей, которые не имеют никакого отношения к этой проблеме... Далее, основная трудность, с которой могут столкнуться войска ЭКОВАС, если им когда-либо придется вмешаться, - это ограничение использования воздушного пространства, которое ввели некоторые страны региона, поддерживающие военные власти", - заявил аналитик.
Он отметил, что без ракет большой дальности очень сложно штурмовать Ниамей сухопутным путем или с помощью военной авиации. Однако эксперт добавил, что это не означает, что у ЭКОВАС нет развертывания для своих сил на территории Нигера или что оно не сможет доставить проблем нигерским вооруженным силам.
В четверг в Гане
прошла новая встреча по ситуации в Нигере начальников генштабов вооруженных сил стран, входящих в ЭКОВАС. На этой встрече комиссар по политическим делам, миру и безопасности сообщества Абдель-Фатау Мусах заявил, что конституционный строй в Нигере, где военные свергли президента Мохамеда Базума
, будет восстановлен "всеми доступными средствами".
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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