https://ria.ru/20230817/niger-1890707352.html

ЭКОВАС не может вторгнуться в Нигер, заявил экс-представитель страны

ЭКОВАС не может вторгнуться в Нигер, заявил экс-представитель страны - РИА Новости, 17.08.2023

ЭКОВАС не может вторгнуться в Нигер, заявил экс-представитель страны

Государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не обладают достаточными возможностями для военного вторжения в Нигер, поделился мнением с... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T20:41

2023-08-17T20:41

2023-08-17T20:42

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переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не обладают достаточными возможностями для военного вторжения в Нигер, поделился мнением с РИА Новости экс-представитель Нигера в ЭКОВАС, бывший советник отстраненного от власти премьер-министра Нигера Траоре Амадо Даода. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на комиссара организации по политическим делам, миру и безопасности Абдель-Фатау Мусаха передало, что страны в составе ЭКОВАС готовы начать вторжение в Нигер в случае провала диалога с мятежниками. "Это невозможно, потому что организация ЭКОВАС не может рассчитывать ни на одну страну, которая имеет общую границу с Нигером", - сказал бывший чиновник в правительстве Нигера. Он пояснил, что для успешного военного вторжения необходимо наличие общей границы с Нигером у готовящих вторжение стран или хотя бы единый фронт. "Нигер граничит с Буркина-Фасо, Мали, Ливией, Алжиром, Бенином и Нигерией, и почти все эти страны не поддерживают военное вторжение, первый город около границы Нигера находится на расстоянии 400 километров от столицы Ниамея, поэтому военная интервенция практически исключена", - заметил Амадо. При этом, как напомнил бывший советник премьера, целый ряд государств в составе ЭКОВАС, как Мали, Буркина-Фасо и Гвинея, напротив, готовы поддержать в военном плане мятежников в Нигере. Кроме того, те и сами в состоянии противостоять любой военной угрозе, и в их рядах не наблюдается никакого раскола, который мог бы помочь странам ЭКОВАС совершить вторжение. В свою очередь бывший советник в администрации свергнутого президента Нигера Мухаммеду Исофу считает, что организация ЭКОВАС не располагает ударной группировкой, которая позволила бы ей осуществить интервенцию. "Ряд государств изъявляют желание отправить свои войска в составе контингента в Нигер , но им необходимо единое командовние и общая стратегия, чего в настоящее время не существует, и вряд ли ЭКОВАС способна создать такие силы, чтобы они представляли беспокойство для вооруженных сил в Нигере", - сказал Исофу РИА Новости. В четверг в Гане прошла новая встреча по ситуации в Нигере начальников генштабов вооруженных сил стран, входящих в ЭКОВАС. На этой встрече комиссар по политическим делам, миру и безопасности сообщества Абдель-Фатау Мусах заявил, что конституционный строй в Нигере, где военные свергли президента Мохамеда Базума, будет восстановлен "всеми доступными средствами". Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230731/niger-1887249146.html

https://ria.ru/20230801/afrika-1887485153.html

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

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в мире, нигер, гана, мохамед базум, переворот в нигере — 2023