https://ria.ru/20230817/niger-1890705678.html

Госдепартамент: в США желают дипломатического разрешения кризиса в Нигере

Госдепартамент: в США желают дипломатического разрешения кризиса в Нигере - РИА Новости, 17.08.2023

Госдепартамент: в США желают дипломатического разрешения кризиса в Нигере

США сфокусированы на достижении дипломатического решения продолжающегося кризиса в Нигере и уверены, что страны Экономического сообщества Западной Африки... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T20:21

2023-08-17T20:21

2023-08-17T20:32

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государственный департамент сша

переворот в нигере — 2023

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ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США сфокусированы на достижении дипломатического решения продолжающегося кризиса в Нигере и уверены, что страны Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) разделяют эту позицию, заявил в четверг заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. "Мы сфокусированы на достижении дипломатического решения и поддерживаем тесный контакт с ЭКОВАС по данному вопросу", - сказал Патель в ходе брифинга, добавив, что, по мнению Вашингтона, в объединении африканских стран придерживаются того же подхода. Таким образом американский дипломат прокомментировал возможность военной интервенции государств ЭКОВАС в Нигер, которая в последние недели широко обсуждается в СМИ.

https://ria.ru/20220926/snv-1819528819.html

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сша

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в мире, нигер, сша, вашингтон (штат), государственный департамент сша, переворот в нигере — 2023