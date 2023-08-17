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Госдепартамент: в США желают дипломатического разрешения кризиса в Нигере - РИА Новости, 17.08.2023
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20:21 17.08.2023 (обновлено: 20:32 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/niger-1890705678.html
Госдепартамент: в США желают дипломатического разрешения кризиса в Нигере
Госдепартамент: в США желают дипломатического разрешения кризиса в Нигере - РИА Новости, 17.08.2023
Госдепартамент: в США желают дипломатического разрешения кризиса в Нигере
США сфокусированы на достижении дипломатического решения продолжающегося кризиса в Нигере и уверены, что страны Экономического сообщества Западной Африки... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T20:21
2023-08-17T20:32
в мире
нигер
сша
вашингтон (штат)
государственный департамент сша
переворот в нигере — 2023
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ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США сфокусированы на достижении дипломатического решения продолжающегося кризиса в Нигере и уверены, что страны Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) разделяют эту позицию, заявил в четверг заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. "Мы сфокусированы на достижении дипломатического решения и поддерживаем тесный контакт с ЭКОВАС по данному вопросу", - сказал Патель в ходе брифинга, добавив, что, по мнению Вашингтона, в объединении африканских стран придерживаются того же подхода. Таким образом американский дипломат прокомментировал возможность военной интервенции государств ЭКОВАС в Нигер, которая в последние недели широко обсуждается в СМИ.
https://ria.ru/20220926/snv-1819528819.html
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в мире, нигер, сша, вашингтон (штат), государственный департамент сша, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, США, Вашингтон (штат), Государственный департамент США, Переворот в Нигере — 2023
Госдепартамент: в США желают дипломатического разрешения кризиса в Нигере

Патель: в США желают дипломатического разрешения кризиса в Нигере

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США сфокусированы на достижении дипломатического решения продолжающегося кризиса в Нигере и уверены, что страны Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) разделяют эту позицию, заявил в четверг заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
"Мы сфокусированы на достижении дипломатического решения и поддерживаем тесный контакт с ЭКОВАС по данному вопросу", - сказал Патель в ходе брифинга, добавив, что, по мнению Вашингтона, в объединении африканских стран придерживаются того же подхода.
Таким образом американский дипломат прокомментировал возможность военной интервенции государств ЭКОВАС в Нигер, которая в последние недели широко обсуждается в СМИ.
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В миреНигерСШАВашингтон (штат)Государственный департамент СШАПереворот в Нигере — 2023
 
 
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