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ЭКОВАС назвало страны, готовые направить войска для интервенции в Нигер
ЭКОВАС назвало страны, готовые направить войска для интервенции в Нигер - РИА Новости, 17.08.2023
ЭКОВАС назвало страны, готовые направить войска для интервенции в Нигер
Все члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), кроме тех, где у власти военные, и Кабо-Верде, готовы отправить военных в резервные силы для РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:43
2023-08-17T14:43
2023-08-17T16:54
в мире
кабо-верде
нигер
мохамед базум
абуджа
переворот в нигере — 2023
мали
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Все члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), кроме тех, где у власти военные, и Кабо-Верде, готовы отправить военных в резервные силы для возможной интервенции в Нигер, передает агентство Рейтер."Все страны-члены ЭКОВАС, кроме тех, в которых власти военные, и Кабо-Верде, готовы внести вклад в резервные силы, которые могут войти в Нигер", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на комиссара ЭКОВАС по политическим делам, миру и безопасности Абдель-Фатау Мусаха.Согласно агентству, под странами, управляемыми военными, подразумеваются Мали, Буркина-Фасо и Гвинея.В Абудже 10 августа состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
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в мире, кабо-верде, нигер, мохамед базум, абуджа, переворот в нигере — 2023, мали
В мире, Кабо-Верде, Нигер, Мохамед Базум, Абуджа, Переворот в Нигере — 2023, Мали
ЭКОВАС назвало страны, готовые направить войска для интервенции в Нигер
ЭКОВАС: большинство членов сообщества готовы направить войска в Нигер