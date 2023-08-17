Рейтинг@Mail.ru
ЕС осудил нападение боевиков на военных в Нигере - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/niger-1890561840.html
ЕС осудил нападение боевиков на военных в Нигере
ЕС осудил нападение боевиков на военных в Нигере - РИА Новости, 17.08.2023
ЕС осудил нападение боевиков на военных в Нигере
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил в соцсети X нападение боевиков на военных Нигера, жертвами которого стали 17 солдат. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T11:24
2023-08-17T11:24
в мире
нигер
жозеп боррель
евросоюз
переворот в нигере — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил в соцсети X нападение боевиков на военных Нигера, жертвами которого стали 17 солдат. "ЕС решительно осуждает атаки вооруженных группировок, которые привели к гибели по меньшей мере 17 нигерских солдат. Восстановление конституционного порядка остается единственным способом вернуть безопасность в страну, которая была значительно ослаблена попыткой государственного переворота", - написал Боррель в социальной сети X (ранее Twitter). В среду стало известно о гибели 17 нигерских солдат и ранении еще 20 в результате нападения террористов на границе Нигера и Мали. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
нигер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, жозеп боррель, евросоюз, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Жозеп Боррель, Евросоюз, Переворот в Нигере — 2023
ЕС осудил нападение боевиков на военных в Нигере

Боррель: Евросоюз осудил нападение боевиков на военных в Нигере

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил в соцсети X нападение боевиков на военных Нигера, жертвами которого стали 17 солдат.
«
"ЕС решительно осуждает атаки вооруженных группировок, которые привели к гибели по меньшей мере 17 нигерских солдат. Восстановление конституционного порядка остается единственным способом вернуть безопасность в страну, которая была значительно ослаблена попыткой государственного переворота", - написал Боррель в социальной сети X (ранее Twitter).
В среду стало известно о гибели 17 нигерских солдат и ранении еще 20 в результате нападения террористов на границе Нигера и Мали.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Макрон хочет вернуть Нигер чужими руками
8 августа, 08:00
 
В миреНигерЖозеп БоррельЕвросоюзПереворот в Нигере — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала