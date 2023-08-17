https://ria.ru/20230817/niger-1890561840.html

ЕС осудил нападение боевиков на военных в Нигере

ЕС осудил нападение боевиков на военных в Нигере - РИА Новости, 17.08.2023

ЕС осудил нападение боевиков на военных в Нигере

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил в соцсети X нападение боевиков на военных Нигера, жертвами которого стали 17 солдат. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T11:24

2023-08-17T11:24

2023-08-17T11:24

в мире

нигер

жозеп боррель

евросоюз

переворот в нигере — 2023

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БРЮССЕЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил в соцсети X нападение боевиков на военных Нигера, жертвами которого стали 17 солдат. "ЕС решительно осуждает атаки вооруженных группировок, которые привели к гибели по меньшей мере 17 нигерских солдат. Восстановление конституционного порядка остается единственным способом вернуть безопасность в страну, которая была значительно ослаблена попыткой государственного переворота", - написал Боррель в социальной сети X (ранее Twitter). В среду стало известно о гибели 17 нигерских солдат и ранении еще 20 в результате нападения террористов на границе Нигера и Мали. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

нигер

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нигер, жозеп боррель, евросоюз, переворот в нигере — 2023