ЕС осудил нападение боевиков на военных в Нигере
Боррель: Евросоюз осудил нападение боевиков на военных в Нигере
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил в соцсети X нападение боевиков на военных Нигера, жертвами которого стали 17 солдат.
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"ЕС решительно осуждает атаки вооруженных группировок, которые привели к гибели по меньшей мере 17 нигерских солдат. Восстановление конституционного порядка остается единственным способом вернуть безопасность в страну, которая была значительно ослаблена попыткой государственного переворота", - написал Боррель в социальной сети X (ранее Twitter).
В среду стало известно о гибели 17 нигерских солдат и ранении еще 20 в результате нападения террористов на границе Нигера и Мали.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.