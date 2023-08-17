https://ria.ru/20230817/niger-1890544576.html

На заседании ЭКОВАС в Гане доработают план интервенции в Нигер, пишут СМИ

На заседании ЭКОВАС в Гане доработают план интервенции в Нигер, пишут СМИ - РИА Новости, 17.08.2023

На заседании ЭКОВАС в Гане доработают план интервенции в Нигер, пишут СМИ

Начальники штабов обороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) обсудят на чрезвычайном заседании план интервенции в Нигер, передает... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T10:13

2023-08-17T10:13

2023-08-17T11:22

в мире

нигер

переворот в нигере — 2023

экономическое сообщество стран западной африки

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Начальники штабов обороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) обсудят на чрезвычайном заседании план интервенции в Нигер, передает радиостанция RFI со ссылкой на источники. "Согласно нашей информации, заседание будет в основном посвящено доработке плана военной интервенции в Нигер", — говорится в сообщении.Встреча состоится в Гане 17 и 18 августа.При этом неназванный военный из резервных сил ЭКОВАС заявил, что приказа о прекращении развертывания пока не было. То есть активация войск остается в силе, несмотря на дипломатические меры сообщества. На экстренном саммите ЭКОВАС, который прошел 10 августа в Абудже, организация поддержала скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер для восстановления там конституционного порядка и поручила комитету начальников штабов немедленно привести резервные силы в боевую готовность. Бойцы президентской гвардии Нигера 26 июля объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот.

https://ria.ru/20230817/konets-1890523373.html

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в мире, нигер, переворот в нигере — 2023, экономическое сообщество стран западной африки