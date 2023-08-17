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На заседании ЭКОВАС в Гане доработают план интервенции в Нигер, пишут СМИ - РИА Новости, 17.08.2023
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10:13 17.08.2023 (обновлено: 11:22 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/niger-1890544576.html
На заседании ЭКОВАС в Гане доработают план интервенции в Нигер, пишут СМИ
На заседании ЭКОВАС в Гане доработают план интервенции в Нигер, пишут СМИ - РИА Новости, 17.08.2023
На заседании ЭКОВАС в Гане доработают план интервенции в Нигер, пишут СМИ
Начальники штабов обороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) обсудят на чрезвычайном заседании план интервенции в Нигер, передает... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T10:13
2023-08-17T11:22
в мире
нигер
переворот в нигере — 2023
экономическое сообщество стран западной африки
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Начальники штабов обороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) обсудят на чрезвычайном заседании план интервенции в Нигер, передает радиостанция RFI со ссылкой на источники. &quot;Согласно нашей информации, заседание будет в основном посвящено доработке плана военной интервенции в Нигер&quot;, — говорится в сообщении.Встреча состоится в Гане 17 и 18 августа.При этом неназванный военный из резервных сил ЭКОВАС заявил, что приказа о прекращении развертывания пока не было. То есть активация войск остается в силе, несмотря на дипломатические меры сообщества. На экстренном саммите ЭКОВАС, который прошел 10 августа в Абудже, организация поддержала скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер для восстановления там конституционного порядка и поручила комитету начальников штабов немедленно привести резервные силы в боевую готовность. Бойцы президентской гвардии Нигера 26 июля объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот.
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РИА Новости
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96
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в мире, нигер, переворот в нигере — 2023, экономическое сообщество стран западной африки
В мире, Нигер, Переворот в Нигере — 2023, Экономическое сообщество стран Западной Африки
На заседании ЭКОВАС в Гане доработают план интервенции в Нигер, пишут СМИ

RFI: заседание ЭКОВАС в Гане посвятят доработке плана интервенции в Нигер

© AP PhotoВоенные в Ниамее
Военные в Ниамее - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo
Военные в Ниамее. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Начальники штабов обороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) обсудят на чрезвычайном заседании план интервенции в Нигер, передает радиостанция RFI со ссылкой на источники.
«

"Согласно нашей информации, заседание будет в основном посвящено доработке плана военной интервенции в Нигер", — говорится в сообщении.

Встреча состоится в Гане 17 и 18 августа.
При этом неназванный военный из резервных сил ЭКОВАС заявил, что приказа о прекращении развертывания пока не было. То есть активация войск остается в силе, несмотря на дипломатические меры сообщества.
На экстренном саммите ЭКОВАС, который прошел 10 августа в Абудже, организация поддержала скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер для восстановления там конституционного порядка и поручила комитету начальников штабов немедленно привести резервные силы в боевую готовность.
Бойцы президентской гвардии Нигера 26 июля объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот.
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В миреНигерПереворот в Нигере — 2023Экономическое сообщество стран Западной Африки
 
 
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