https://ria.ru/20230817/neft-1890720115.html
Россия может обогнать США по ввозу нефти в Бразилию, пишут СМИ
Россия может обогнать США по ввозу нефти в Бразилию, пишут СМИ - РИА Новости, 17.08.2023
Россия может обогнать США по ввозу нефти в Бразилию, пишут СМИ
Россия в августе может достичь рекордного объема экспорта нефтепродуктов в Бразилию и обогнать США, крупнейшего поставщика этой латиноамериканской страны,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T23:05
2023-08-17T23:05
2023-08-17T23:05
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бразилия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия в августе может достичь рекордного объема экспорта нефтепродуктов в Бразилию и обогнать США, крупнейшего поставщика этой латиноамериканской страны, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. "Импорт российских нефтепродуктов Бразилией вырастет на 25% в августе по сравнению с июлем, до 235 тысяч баррелей в день. Это намного больше, чем из США, которые были основным иностранным поставщиком Бразилии", - пишет агентство. По данным Kpler, на которые ссылается Блумберг, с начала действия потолка цен на российскую нефть Бразилия стала вторым после Турции покупателем дизельного топлива из РФ. Кроме того, как добавляет агентство, с июня Россия начала поставлять в Бразилию бензин, пусть и меньших объемах. Также вероятно, что вырастет импорт нафты. "Бразилия является крупнейшим рынком в Латинской Америке, поэтому российские нефтепереработчики нацелены на поставки в страну", - цитирует Блумберг главного нефтяного аналитика Kpler Виктора Катону (Viktor Katona).
https://ria.ru/20230811/neft-1889498367.html
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РИА Новости
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экономика, россия, бразилия, сша
Экономика, Россия, Бразилия, США
Россия может обогнать США по ввозу нефти в Бразилию, пишут СМИ
Блумберг: Россия в августе может обогнать США по экспорту нефти в Бразилию
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.
Россия в августе может достичь рекордного объема экспорта нефтепродуктов в Бразилию и обогнать США, крупнейшего поставщика этой латиноамериканской страны, сообщает агентство Блумберг
со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
"Импорт российских нефтепродуктов Бразилией вырастет на 25% в августе по сравнению с июлем, до 235 тысяч баррелей в день. Это намного больше, чем из США, которые были основным иностранным поставщиком Бразилии", - пишет агентство.
По данным Kpler, на которые ссылается Блумберг, с начала действия потолка цен на российскую нефть Бразилия стала вторым после Турции покупателем дизельного топлива из РФ.
Кроме того, как добавляет агентство, с июня Россия начала поставлять в Бразилию бензин, пусть и меньших объемах. Также вероятно, что вырастет импорт нафты.
"Бразилия является крупнейшим рынком в Латинской Америке, поэтому российские нефтепереработчики нацелены на поставки в страну", - цитирует Блумберг главного нефтяного аналитика Kpler Виктора Катону (Viktor Katona).
МЭА: Россия в июле получила крупнейшую с ноября выручку от экспорта нефти