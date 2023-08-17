https://ria.ru/20230817/neft-1890720115.html

Россия может обогнать США по ввозу нефти в Бразилию, пишут СМИ

Россия может обогнать США по ввозу нефти в Бразилию, пишут СМИ - РИА Новости, 17.08.2023

Россия может обогнать США по ввозу нефти в Бразилию, пишут СМИ

Россия в августе может достичь рекордного объема экспорта нефтепродуктов в Бразилию и обогнать США, крупнейшего поставщика этой латиноамериканской страны,... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T23:05

2023-08-17T23:05

2023-08-17T23:05

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россия

бразилия

сша

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия в августе может достичь рекордного объема экспорта нефтепродуктов в Бразилию и обогнать США, крупнейшего поставщика этой латиноамериканской страны, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. "Импорт российских нефтепродуктов Бразилией вырастет на 25% в августе по сравнению с июлем, до 235 тысяч баррелей в день. Это намного больше, чем из США, которые были основным иностранным поставщиком Бразилии", - пишет агентство. По данным Kpler, на которые ссылается Блумберг, с начала действия потолка цен на российскую нефть Бразилия стала вторым после Турции покупателем дизельного топлива из РФ. Кроме того, как добавляет агентство, с июня Россия начала поставлять в Бразилию бензин, пусть и меньших объемах. Также вероятно, что вырастет импорт нафты. "Бразилия является крупнейшим рынком в Латинской Америке, поэтому российские нефтепереработчики нацелены на поставки в страну", - цитирует Блумберг главного нефтяного аналитика Kpler Виктора Катону (Viktor Katona).

https://ria.ru/20230811/neft-1889498367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, бразилия, сша