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Россия может обогнать США по ввозу нефти в Бразилию, пишут СМИ - РИА Новости, 17.08.2023
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23:05 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/neft-1890720115.html
Россия может обогнать США по ввозу нефти в Бразилию, пишут СМИ
Россия может обогнать США по ввозу нефти в Бразилию, пишут СМИ - РИА Новости, 17.08.2023
Россия может обогнать США по ввозу нефти в Бразилию, пишут СМИ
Россия в августе может достичь рекордного объема экспорта нефтепродуктов в Бразилию и обогнать США, крупнейшего поставщика этой латиноамериканской страны,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T23:05
2023-08-17T23:05
экономика
россия
бразилия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия в августе может достичь рекордного объема экспорта нефтепродуктов в Бразилию и обогнать США, крупнейшего поставщика этой латиноамериканской страны, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. "Импорт российских нефтепродуктов Бразилией вырастет на 25% в августе по сравнению с июлем, до 235 тысяч баррелей в день. Это намного больше, чем из США, которые были основным иностранным поставщиком Бразилии", - пишет агентство. По данным Kpler, на которые ссылается Блумберг, с начала действия потолка цен на российскую нефть Бразилия стала вторым после Турции покупателем дизельного топлива из РФ. Кроме того, как добавляет агентство, с июня Россия начала поставлять в Бразилию бензин, пусть и меньших объемах. Также вероятно, что вырастет импорт нафты. "Бразилия является крупнейшим рынком в Латинской Америке, поэтому российские нефтепереработчики нацелены на поставки в страну", - цитирует Блумберг главного нефтяного аналитика Kpler Виктора Катону (Viktor Katona).
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экономика, россия, бразилия, сша
Экономика, Россия, Бразилия, США
Россия может обогнать США по ввозу нефти в Бразилию, пишут СМИ

Блумберг: Россия в августе может обогнать США по экспорту нефти в Бразилию

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Флаг Бразилии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия в августе может достичь рекордного объема экспорта нефтепродуктов в Бразилию и обогнать США, крупнейшего поставщика этой латиноамериканской страны, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
"Импорт российских нефтепродуктов Бразилией вырастет на 25% в августе по сравнению с июлем, до 235 тысяч баррелей в день. Это намного больше, чем из США, которые были основным иностранным поставщиком Бразилии", - пишет агентство.
По данным Kpler, на которые ссылается Блумберг, с начала действия потолка цен на российскую нефть Бразилия стала вторым после Турции покупателем дизельного топлива из РФ.
Кроме того, как добавляет агентство, с июня Россия начала поставлять в Бразилию бензин, пусть и меньших объемах. Также вероятно, что вырастет импорт нафты.
"Бразилия является крупнейшим рынком в Латинской Америке, поэтому российские нефтепереработчики нацелены на поставки в страну", - цитирует Блумберг главного нефтяного аналитика Kpler Виктора Катону (Viktor Katona).
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