https://ria.ru/20230817/nato-1890620102.html

В НАТО не увидели изменений в ядерных силах России

В НАТО не увидели изменений в ядерных силах России - РИА Новости, 17.08.2023

В НАТО не увидели изменений в ядерных силах России

НАТО не наблюдает никаких изменений в ядерных силах РФ, которые заставили бы альянс предпринимать меры, заявил эфире Dagbladet TV генсек НАТО Йенс Столтенберг. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T14:22

2023-08-17T14:22

2023-08-17T14:22

россия

белоруссия

москва

владимир путин

йенс столтенберг

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808165823_0:130:2800:1706_1920x0_80_0_0_a295bbeffff8405d72c01e0e6e8fe174.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. НАТО не наблюдает никаких изменений в ядерных силах РФ, которые заставили бы альянс предпринимать меры, заявил эфире Dagbladet TV генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Мы не видели никаких изменений в их ядерных силах, которые заставили бы нас изменить наши силы и способ их организации. До сих пор мы не видели ничего, что требовало бы этого с нашей стороны", - сказал Столтенберг эфире Dagbladet TV в интервью на ежегодной политической неделе Arendalsuka. Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В июне президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

россия

белоруссия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, москва, владимир путин, йенс столтенберг, нато