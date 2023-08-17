https://ria.ru/20230817/nato-1890620102.html
В НАТО не увидели изменений в ядерных силах России
В НАТО не увидели изменений в ядерных силах России - РИА Новости, 17.08.2023
В НАТО не увидели изменений в ядерных силах России
НАТО не наблюдает никаких изменений в ядерных силах РФ, которые заставили бы альянс предпринимать меры, заявил эфире Dagbladet TV генсек НАТО Йенс Столтенберг. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:22
2023-08-17T14:22
2023-08-17T14:22
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москва
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йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. НАТО не наблюдает никаких изменений в ядерных силах РФ, которые заставили бы альянс предпринимать меры, заявил эфире Dagbladet TV генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Мы не видели никаких изменений в их ядерных силах, которые заставили бы нас изменить наши силы и способ их организации. До сих пор мы не видели ничего, что требовало бы этого с нашей стороны", - сказал Столтенберг эфире Dagbladet TV в интервью на ежегодной политической неделе Arendalsuka. Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В июне президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
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россия, белоруссия, москва, владимир путин, йенс столтенберг, нато
Россия, Белоруссия, Москва, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, НАТО
В НАТО не увидели изменений в ядерных силах России
Столтенберг: НАТО не наблюдает никаких изменений в российских ядерных силах