https://ria.ru/20230817/nalogi-1890580145.html

Турбизнес просит власти существенно снизить налоговую нагрузку

Турбизнес просит власти существенно снизить налоговую нагрузку - РИА Новости, 17.08.2023

Турбизнес просит власти существенно снизить налоговую нагрузку

Представители крупных туристических объединений обратились к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой существенно снизить налоговую... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T13:21

2023-08-17T13:21

2023-08-17T13:21

туризм

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туризм

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российский союз туриндустрии (рст)

максим решетников

отели

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Представители крупных туристических объединений обратились к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой существенно снизить налоговую нагрузку на отрасль, говорится в письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Ассоциация рестораторов и отельеров "Федерация рестораторов и отельеров" (ФРИО), Российская гостиничная ассоциация (РГА), Союз туризма и гостеприимства и Российский союз туриндустрии (РСТ) отмечают, что несмотря на меры господдержки гостиничного сектора, рентабельность капитала крупных коллективных средств размещения, работающих на общей системе налогообложения, практически равна нулю. Их инвестиционная привлекательность находится на крайне низком уровне.В письме ассоциации предлагают на постоянной основе освободить от НДС все услуги, оказываемых в гостиницах и иных средствах размещении, а также снизить для них предельную ставку по налогу на имущество с 2,2 до 0,25 процента от кадастровой стоимости.Также турбизнес просит освободить отели от уплаты налога на прибыль и снизить для сотрудников турсферы ставку страховых взносов как минимум до уровня, который предусмотрен для компаний из сферы IT (7,6 процента). Дело в том, что доля расходов на персонал в гостиницах составляет от 25 до 50 процентов. Для тех, кто работает на упрощенке и платит налоги с дохода, желательно уменьшить ставку с шести до двух процентов.Предложенные меры, в частности, позволят выровнять нагрузку на компании, работающие на общей и упрощенной системе налогообложения. А это повысит инвестиционную привлекательность гостиничного бизнеса, а также рентабельность капитала до 15 процентов, пояснили эксперты.Представители туробъединений считают, что цель снижения фискальной нагрузки на отрасль может быть достигнута с помощью специальной налоговой системы для турсферы.

https://ria.ru/20230614/otel-1877975556.html

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новости - туризм, туризм, туристы, российский союз туриндустрии (рст), максим решетников, отели