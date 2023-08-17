https://ria.ru/20230817/nalog-1890531678.html

Чернышов предложил освободить пенсионеров от налога при сдаче жилья

Чернышов предложил освободить пенсионеров от налога при сдаче жилья - РИА Новости, 17.08.2023

Чернышов предложил освободить пенсионеров от налога при сдаче жилья

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заявил РИА Новости, что предлагает освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T08:28

2023-08-17T08:28

2023-08-17T08:28

общество

борис чернышов (депутат)

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заявил РИА Новости, что предлагает освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду. "Предлагаю освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду. Сейчас налог составляет 13% от стоимости аренды. Для многих пожилых людей сдача недвижимости является "второй пенсией", - сообщил Чернышов, который также является кандидатом в мэры Москвы. Часто вторая квартира, которую можно сдавать - это результат труда нескольких поколений, отметил политик. "Уверен, что небольшой доход от сдачи такой недвижимости должен целиком идти владельцу, как благодарность за их труд в течение всей жизни", - отметил он.

https://ria.ru/20230816/zarplaty-1890322196.html

россия

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2023

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общество, борис чернышов (депутат), россия