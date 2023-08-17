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Чернышов предложил освободить пенсионеров от налога при сдаче жилья
Чернышов предложил освободить пенсионеров от налога при сдаче жилья - РИА Новости, 17.08.2023
Чернышов предложил освободить пенсионеров от налога при сдаче жилья
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заявил РИА Новости, что предлагает освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T08:28
2023-08-17T08:28
2023-08-17T08:28
общество
борис чернышов (депутат)
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заявил РИА Новости, что предлагает освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду. "Предлагаю освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду. Сейчас налог составляет 13% от стоимости аренды. Для многих пожилых людей сдача недвижимости является "второй пенсией", - сообщил Чернышов, который также является кандидатом в мэры Москвы. Часто вторая квартира, которую можно сдавать - это результат труда нескольких поколений, отметил политик. "Уверен, что небольшой доход от сдачи такой недвижимости должен целиком идти владельцу, как благодарность за их труд в течение всей жизни", - отметил он.
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общество, борис чернышов (депутат), россия
Общество, Борис Чернышов (депутат), Россия
Чернышов предложил освободить пенсионеров от налога при сдаче жилья
Чернышов предложил освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартир