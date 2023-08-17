https://ria.ru/20230817/naemnik-1890571454.html

Воевавшему за ВСУ южнокорейскому наемнику дали полтора года условно

Воевавшему за ВСУ южнокорейскому наемнику дали полтора года условно - РИА Новости, 17.08.2023

Воевавшему за ВСУ южнокорейскому наемнику дали полтора года условно

Южнокорейский наемник Ли Гын, воевавший на стороне ВСУ, приговорен на родине к полутора годам условно в том числе за незаконный въезд на территорию Украины,... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T11:52

2023-08-17T11:52

2023-08-17T11:52

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сеул

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СЕУЛ, 17 авг - РИА Новости. Южнокорейский наемник Ли Гын, воевавший на стороне ВСУ, приговорен на родине к полутора годам условно в том числе за незаконный въезд на территорию Украины, передает агентство Рёнхап. Южная Корея с середины февраля 2022 года запретила своим гражданам посещать Украину из соображений безопасности. Ли Гын состоял раньше во Флотилии специального назначения ВМС Республики Корея (UDT/SEAL), которая занимается спецоперациями, а потом стал видеоблогером. Он и два его товарища отправились на Украину 6 марта 2022 года в качестве наемников. После этого МИД Южной Кореи запросил в полиции расследование в отношении Ли Гына и тех, кто уехал вместе с ним. В конце мая прошлого года 39-летний Ли Гын вернулся в Южную Корею после ранения для реабилитации травмы колена, позже в отношении него было проведено уголовное расследование по обвинению в нарушении паспортного законодательства. Ему также было предъявлено обвинение в том, что он ранил мотоциклиста в результате несчастного случая в Сеуле в июле прошлого года и скрылся с места происшествия, не пытаясь помочь пострадавшему. Как сообщает агентство, Центральный окружной суд Сеула признал мужчину виновным в нарушении паспортного законодательства, заявив, что пребывание на Украине и участие в конфликте вне зависимости от намерений Ли Гына могло стать чрезмерным бременем для Республики Корея. В результате по обвинениям в нарушении паспортного законодательства и наезде, повлекшем травму мотоциклиста, Ли Гына приговорили к тюремному заключению сроком на полтора года с отсрочкой на три года. По законодательству Южной Кореи, если приговоренный к тюремному заключению с отсрочкой в установленный срок не будет признан виновным в каких-либо еще правонарушениях, срок будет считаться исчерпанным. Ли Гыну также было предписано провести 80 часов в социальной службе и посетить 40 часов занятий по безопасному вождению.

https://ria.ru/20230815/naemnik-1890105780.html

https://ria.ru/20230812/vsu-1889744716.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, южная корея, вооруженные силы украины, сеул