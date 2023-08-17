https://ria.ru/20230817/naemnik-1890571454.html
Воевавшему за ВСУ южнокорейскому наемнику дали полтора года условно
Воевавшему за ВСУ южнокорейскому наемнику дали полтора года условно - РИА Новости, 17.08.2023
Воевавшему за ВСУ южнокорейскому наемнику дали полтора года условно
Южнокорейский наемник Ли Гын, воевавший на стороне ВСУ, приговорен на родине к полутора годам условно в том числе за незаконный въезд на территорию Украины,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T11:52
2023-08-17T11:52
2023-08-17T11:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
южная корея
вооруженные силы украины
сеул
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СЕУЛ, 17 авг - РИА Новости. Южнокорейский наемник Ли Гын, воевавший на стороне ВСУ, приговорен на родине к полутора годам условно в том числе за незаконный въезд на территорию Украины, передает агентство Рёнхап. Южная Корея с середины февраля 2022 года запретила своим гражданам посещать Украину из соображений безопасности. Ли Гын состоял раньше во Флотилии специального назначения ВМС Республики Корея (UDT/SEAL), которая занимается спецоперациями, а потом стал видеоблогером. Он и два его товарища отправились на Украину 6 марта 2022 года в качестве наемников. После этого МИД Южной Кореи запросил в полиции расследование в отношении Ли Гына и тех, кто уехал вместе с ним. В конце мая прошлого года 39-летний Ли Гын вернулся в Южную Корею после ранения для реабилитации травмы колена, позже в отношении него было проведено уголовное расследование по обвинению в нарушении паспортного законодательства. Ему также было предъявлено обвинение в том, что он ранил мотоциклиста в результате несчастного случая в Сеуле в июле прошлого года и скрылся с места происшествия, не пытаясь помочь пострадавшему. Как сообщает агентство, Центральный окружной суд Сеула признал мужчину виновным в нарушении паспортного законодательства, заявив, что пребывание на Украине и участие в конфликте вне зависимости от намерений Ли Гына могло стать чрезмерным бременем для Республики Корея. В результате по обвинениям в нарушении паспортного законодательства и наезде, повлекшем травму мотоциклиста, Ли Гына приговорили к тюремному заключению сроком на полтора года с отсрочкой на три года. По законодательству Южной Кореи, если приговоренный к тюремному заключению с отсрочкой в установленный срок не будет признан виновным в каких-либо еще правонарушениях, срок будет считаться исчерпанным. Ли Гыну также было предписано провести 80 часов в социальной службе и посетить 40 часов занятий по безопасному вождению.
https://ria.ru/20230815/naemnik-1890105780.html
https://ria.ru/20230812/vsu-1889744716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, южная корея, вооруженные силы украины, сеул
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Южная Корея, Вооруженные силы Украины, Сеул
Воевавшему за ВСУ южнокорейскому наемнику дали полтора года условно
Воевавший за ВСУ южнокорейский наемник на родине получил полтора года условно
СЕУЛ, 17 авг - РИА Новости.
Южнокорейский наемник Ли Гын, воевавший на стороне ВСУ, приговорен на родине к полутора годам условно в том числе за незаконный въезд на территорию Украины, передает агентство Рёнхап
.
Южная Корея с середины февраля 2022 года запретила своим гражданам посещать Украину из соображений безопасности.
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Ли Гын состоял раньше во Флотилии специального назначения ВМС Республики Корея (UDT/SEAL), которая занимается спецоперациями, а потом стал видеоблогером. Он и два его товарища отправились на Украину 6 марта 2022 года в качестве наемников. После этого МИД Южной Кореи запросил в полиции расследование в отношении Ли Гына и тех, кто уехал вместе с ним.
В конце мая прошлого года 39-летний Ли Гын вернулся в Южную Корею после ранения для реабилитации травмы колена, позже в отношении него было проведено уголовное расследование по обвинению в нарушении паспортного законодательства. Ему также было предъявлено обвинение в том, что он ранил мотоциклиста в результате несчастного случая в Сеуле в июле прошлого года и скрылся с места происшествия, не пытаясь помочь пострадавшему.
Как сообщает агентство, Центральный окружной суд Сеула признал мужчину виновным в нарушении паспортного законодательства, заявив, что пребывание на Украине и участие в конфликте вне зависимости от намерений Ли Гына могло стать чрезмерным бременем для Республики Корея.
В результате по обвинениям в нарушении паспортного законодательства и наезде, повлекшем травму мотоциклиста, Ли Гына приговорили к тюремному заключению сроком на полтора года с отсрочкой на три года. По законодательству Южной Кореи, если приговоренный к тюремному заключению с отсрочкой в установленный срок не будет признан виновным в каких-либо еще правонарушениях, срок будет считаться исчерпанным. Ли Гыну также было предписано провести 80 часов в социальной службе и посетить 40 часов занятий по безопасному вождению.
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