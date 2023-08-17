https://ria.ru/20230817/murmansk-1890655755.html
Парк общественного транспорта в Мурманске обновили почти на 80 процентов
Парк общественного транспорта в Мурманске обновили почти на 80 процентов - РИА Новости, 17.08.2023
Парк общественного транспорта в Мурманске обновили почти на 80 процентов
Еще 23 автобуса закуплены для работы на регулярных маршрутах Мурманска, теперь обновление парка общественного транспорта столицы Заполярья составит почти 80%,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:15
2023-08-17T16:15
2023-08-17T16:15
мурманская область
мурманск
мурманская область
андрей чибис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_57d5467eb6710866224e2fbf950549f3.jpg
МУРМАНСК, 17 авг – РИА Новости. Еще 23 автобуса закуплены для работы на регулярных маршрутах Мурманска, теперь обновление парка общественного транспорта столицы Заполярья составит почти 80%, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале. "Продолжаем обновлять парк общественного транспорта. Закупаем еще 23 автобуса, которые будут работать на регулярных маршрутах Мурманска. С учетом новой техники общественный парк столицы Кольского Заполярья будет обновлен на 79%", - написал глава региона. Как сообщили в министерстве информационной политики региона, для обновления парка подвижного состава на территории Мурманской области региональным правительством совместно с правительством Российской Федерации проводится работа по заключению трехстороннего соглашения о предоставлении специальных казначейских кредитов. Так, планируется приобретение транспорта, работающего на четырех маршрутах регулярных перевозок Мурманска. "Заявка Мурманской области на получение специальных казначейских кредитов одобрена в размере 300 миллионов рублей. Обновление транспорта в регионе включено в стратегический план "На Севере – жить", - добавили в Мининформе.
https://ria.ru/20230724/medpomosch-1886008016.html
мурманск
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_98e434d251726056e1aa1b841cfeb477.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманск, мурманская область, андрей чибис
Мурманская область, Мурманск, Мурманская область, Андрей Чибис
Парк общественного транспорта в Мурманске обновили почти на 80 процентов
Чибис: парк общественного транспорта в Мурманске обновили на 79 процентов