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Парк общественного транспорта в Мурманске обновили почти на 80 процентов - РИА Новости, 17.08.2023
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Мурманская область
 
16:15 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/murmansk-1890655755.html
Парк общественного транспорта в Мурманске обновили почти на 80 процентов
Парк общественного транспорта в Мурманске обновили почти на 80 процентов - РИА Новости, 17.08.2023
Парк общественного транспорта в Мурманске обновили почти на 80 процентов
Еще 23 автобуса закуплены для работы на регулярных маршрутах Мурманска, теперь обновление парка общественного транспорта столицы Заполярья составит почти 80%,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:15
2023-08-17T16:15
мурманская область
мурманск
мурманская область
андрей чибис
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МУРМАНСК, 17 авг – РИА Новости. Еще 23 автобуса закуплены для работы на регулярных маршрутах Мурманска, теперь обновление парка общественного транспорта столицы Заполярья составит почти 80%, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале. "Продолжаем обновлять парк общественного транспорта. Закупаем еще 23 автобуса, которые будут работать на регулярных маршрутах Мурманска. С учетом новой техники общественный парк столицы Кольского Заполярья будет обновлен на 79%", - написал глава региона. Как сообщили в министерстве информационной политики региона, для обновления парка подвижного состава на территории Мурманской области региональным правительством совместно с правительством Российской Федерации проводится работа по заключению трехстороннего соглашения о предоставлении специальных казначейских кредитов. Так, планируется приобретение транспорта, работающего на четырех маршрутах регулярных перевозок Мурманска. "Заявка Мурманской области на получение специальных казначейских кредитов одобрена в размере 300 миллионов рублей. Обновление транспорта в регионе включено в стратегический план "На Севере – жить", - добавили в Мининформе.
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мурманск, мурманская область, андрей чибис
Мурманская область, Мурманск, Мурманская область, Андрей Чибис
Парк общественного транспорта в Мурманске обновили почти на 80 процентов

Чибис: парк общественного транспорта в Мурманске обновили на 79 процентов

© РИА Новости / Павел ЛьвовВид на город Мурманск
Вид на город Мурманск - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Вид на город Мурманск. Архивное фото
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МУРМАНСК, 17 авг – РИА Новости. Еще 23 автобуса закуплены для работы на регулярных маршрутах Мурманска, теперь обновление парка общественного транспорта столицы Заполярья составит почти 80%, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
«
"Продолжаем обновлять парк общественного транспорта. Закупаем еще 23 автобуса, которые будут работать на регулярных маршрутах Мурманска. С учетом новой техники общественный парк столицы Кольского Заполярья будет обновлен на 79%", - написал глава региона.
Как сообщили в министерстве информационной политики региона, для обновления парка подвижного состава на территории Мурманской области региональным правительством совместно с правительством Российской Федерации проводится работа по заключению трехстороннего соглашения о предоставлении специальных казначейских кредитов.
Так, планируется приобретение транспорта, работающего на четырех маршрутах регулярных перевозок Мурманска. "Заявка Мурманской области на получение специальных казначейских кредитов одобрена в размере 300 миллионов рублей. Обновление транспорта в регионе включено в стратегический план "На Севере – жить", - добавили в Мининформе.
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Мурманская областьМурманскМурманская областьАндрей Чибис
 
 
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