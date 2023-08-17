https://ria.ru/20230817/murmansk-1890655755.html

Парк общественного транспорта в Мурманске обновили почти на 80 процентов

Парк общественного транспорта в Мурманске обновили почти на 80 процентов - РИА Новости, 17.08.2023

Парк общественного транспорта в Мурманске обновили почти на 80 процентов

Еще 23 автобуса закуплены для работы на регулярных маршрутах Мурманска, теперь обновление парка общественного транспорта столицы Заполярья составит почти 80%,... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T16:15

2023-08-17T16:15

2023-08-17T16:15

мурманская область

мурманск

мурманская область

андрей чибис

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МУРМАНСК, 17 авг – РИА Новости. Еще 23 автобуса закуплены для работы на регулярных маршрутах Мурманска, теперь обновление парка общественного транспорта столицы Заполярья составит почти 80%, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале. "Продолжаем обновлять парк общественного транспорта. Закупаем еще 23 автобуса, которые будут работать на регулярных маршрутах Мурманска. С учетом новой техники общественный парк столицы Кольского Заполярья будет обновлен на 79%", - написал глава региона. Как сообщили в министерстве информационной политики региона, для обновления парка подвижного состава на территории Мурманской области региональным правительством совместно с правительством Российской Федерации проводится работа по заключению трехстороннего соглашения о предоставлении специальных казначейских кредитов. Так, планируется приобретение транспорта, работающего на четырех маршрутах регулярных перевозок Мурманска. "Заявка Мурманской области на получение специальных казначейских кредитов одобрена в размере 300 миллионов рублей. Обновление транспорта в регионе включено в стратегический план "На Севере – жить", - добавили в Мининформе.

https://ria.ru/20230724/medpomosch-1886008016.html

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мурманская область

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Ольга Фомченкова

мурманск, мурманская область, андрей чибис