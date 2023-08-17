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Московские центральные диаметры - РИА Новости, 17.08.2023
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15:06 17.08.2023 (обновлено: 17:37 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/mtsd-3-1890535517.html
Московские центральные диаметры
Московские центральные диаметры - РИА Новости, 17.08.2023
Московские центральные диаметры
Владимир Путин принял участие в церемонии запуска пассажирского движения по МЦД-3. Это третья линия Московских центральных диаметров. Маршрут свяжет... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:06
2023-08-17T17:37
инфографика
общество
москва
зеленоград
казанский вокзал
транспорт
общественный транспорт
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Владимир Путин принял участие в церемонии запуска пассажирского движения по МЦД-3. Это третья линия Московских центральных диаметров. Маршрут свяжет Ленинградское направление Октябрьской железной дороги и Казанское направление Московской железной дороги. Сейчас на МЦД-3 будут работать 38 станций, из которых 14 — пересадочные на метро, МЦК и пригородные направления ж/д. Подробная схема — в инфографике Ria.ru.
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общество, москва, зеленоград, казанский вокзал, транспорт, общественный транспорт, инфографика, московские центральные диаметры (мцд)
Инфографика, Общество, Москва, Зеленоград, Казанский вокзал, Транспорт, Общественный транспорт, Московские центральные диаметры (МЦД)
Инфографика

Московские центральные диаметры

Читать ria.ru в
Владимир Путин принял участие в церемонии запуска пассажирского движения по МЦД-3. Это третья линия Московских центральных диаметров. Маршрут свяжет Ленинградское направление Октябрьской железной дороги и Казанское направление Московской железной дороги. Сейчас на МЦД-3 будут работать 38 станций, из которых 14 — пересадочные на метро, МЦК и пригородные направления ж/д. Подробная схема — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаОбществоМоскваЗеленоградКазанский вокзалТранспортОбщественный транспортМосковские центральные диаметры (МЦД)
 
 
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