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Московские центральные диаметры
Московские центральные диаметры - РИА Новости, 17.08.2023
Московские центральные диаметры
Владимир Путин принял участие в церемонии запуска пассажирского движения по МЦД-3. Это третья линия Московских центральных диаметров. Маршрут свяжет... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:06
2023-08-17T15:06
2023-08-17T17:37
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Владимир Путин принял участие в церемонии запуска пассажирского движения по МЦД-3. Это третья линия Московских центральных диаметров. Маршрут свяжет Ленинградское направление Октябрьской железной дороги и Казанское направление Московской железной дороги. Сейчас на МЦД-3 будут работать 38 станций, из которых 14 — пересадочные на метро, МЦК и пригородные направления ж/д. Подробная схема — в инфографике Ria.ru.
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общество, москва, зеленоград, казанский вокзал, транспорт, общественный транспорт, инфографика, московские центральные диаметры (мцд)
Инфографика, Общество, Москва, Зеленоград, Казанский вокзал, Транспорт, Общественный транспорт, Московские центральные диаметры (МЦД)