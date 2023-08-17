Рейтинг@Mail.ru
Собянин: стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится в 3,5 раза - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 17.08.2023 (обновлено: 15:44 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/mtsd-1890646478.html
Собянин: стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится в 3,5 раза
Собянин: стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится в 3,5 раза - РИА Новости, 17.08.2023
Собянин: стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится в 3,5 раза
Стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится до 3,5 раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия пассажирского движения по МЦД-3. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:41
2023-08-17T15:44
москва
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890642417_0:0:3266:1837_1920x0_80_0_0_24db56e9dcda2db90544cdda278879da.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится до 3,5 раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия пассажирского движения по МЦД-3. "Пассажиропоток увеличится в 1,7 раза, пассажирских мест будет в 2 раза больше, сократится в 1,5 раза интервал движения и стоимость поездок снизится до 3,5 раз, что конечно очень немаловажно", - заявил он. Мэр отметил, что поезда "Иволга" постепенно приходят на замену старого подвижного состава. "Во время пуска 70% подвижного состава в этих направлениях будет новыми, это "Иволга", ЭП2Д. В следующем году 100% поездов будет новыми на этих линиях. Это такой тоже большой технологический прорыв", - подчеркнул Собянин. Собянин добавил, что в будущем планируется строительство диаметра МЦД-5 "Ярославско-Павелецкий", развитие и модернизация железнодорожных пассажирских перевозок между Москвой и крупнейшими городами ближайших субъектов Федерации, а также создание системы высокоскоростных железнодорожных магистралей.
https://ria.ru/20230727/stroyka-1886481246.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Запуск движения по МЦД-3
Запуск движения по МЦД-3
2023-08-17T15:41
true
PT0M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890642417_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_6f3cdbb88e6b16445ec128d22c04a54f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин
Москва, Сергей Собянин
Собянин: стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится в 3,5 раза

Собянин: стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится в 3,5 раза

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится до 3,5 раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия пассажирского движения по МЦД-3.
"Пассажиропоток увеличится в 1,7 раза, пассажирских мест будет в 2 раза больше, сократится в 1,5 раза интервал движения и стоимость поездок снизится до 3,5 раз, что конечно очень немаловажно", - заявил он.
Мэр отметил, что поезда "Иволга" постепенно приходят на замену старого подвижного состава.
"Во время пуска 70% подвижного состава в этих направлениях будет новыми, это "Иволга", ЭП2Д. В следующем году 100% поездов будет новыми на этих линиях. Это такой тоже большой технологический прорыв", - подчеркнул Собянин.
Собянин добавил, что в будущем планируется строительство диаметра МЦД-5 "Ярославско-Павелецкий", развитие и модернизация железнодорожных пассажирских перевозок между Москвой и крупнейшими городами ближайших субъектов Федерации, а также создание системы высокоскоростных железнодорожных магистралей.
Председатель правительства России Михаил Мишустин во время посещения Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Россия ведет главную стройку в современной истории
27 июля, 08:00
 
МоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала