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Собянин: стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится в 3,5 раза
Собянин: стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится в 3,5 раза - РИА Новости, 17.08.2023
Собянин: стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится в 3,5 раза
Стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится до 3,5 раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия пассажирского движения по МЦД-3. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:41
2023-08-17T15:41
2023-08-17T15:44
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится до 3,5 раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия пассажирского движения по МЦД-3. "Пассажиропоток увеличится в 1,7 раза, пассажирских мест будет в 2 раза больше, сократится в 1,5 раза интервал движения и стоимость поездок снизится до 3,5 раз, что конечно очень немаловажно", - заявил он. Мэр отметил, что поезда "Иволга" постепенно приходят на замену старого подвижного состава. "Во время пуска 70% подвижного состава в этих направлениях будет новыми, это "Иволга", ЭП2Д. В следующем году 100% поездов будет новыми на этих линиях. Это такой тоже большой технологический прорыв", - подчеркнул Собянин. Собянин добавил, что в будущем планируется строительство диаметра МЦД-5 "Ярославско-Павелецкий", развитие и модернизация железнодорожных пассажирских перевозок между Москвой и крупнейшими городами ближайших субъектов Федерации, а также создание системы высокоскоростных железнодорожных магистралей.
https://ria.ru/20230727/stroyka-1886481246.html
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Запуск движения по МЦД-3
Запуск движения по МЦД-3
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москва, сергей собянин
Собянин: стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится в 3,5 раза
Собянин: стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится в 3,5 раза
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится до 3,5 раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия пассажирского движения по МЦД-3.
"Пассажиропоток увеличится в 1,7 раза, пассажирских мест будет в 2 раза больше, сократится в 1,5 раза интервал движения и стоимость поездок снизится до 3,5 раз, что конечно очень немаловажно", - заявил он.
Мэр отметил, что поезда "Иволга" постепенно приходят на замену старого подвижного состава.
"Во время пуска 70% подвижного состава в этих направлениях будет новыми, это "Иволга", ЭП2Д. В следующем году 100% поездов будет новыми на этих линиях. Это такой тоже большой технологический прорыв", - подчеркнул Собянин.
Собянин добавил, что в будущем планируется строительство диаметра МЦД-5 "Ярославско-Павелецкий", развитие и модернизация железнодорожных пассажирских перевозок между Москвой и крупнейшими городами ближайших субъектов Федерации, а также создание системы высокоскоростных железнодорожных магистралей.
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