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Путин поздравил москвичей с запуском МЦД-3 - РИА Новости, 17.08.2023
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15:18 17.08.2023 (обновлено: 15:48 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/mtsd-1890637248.html
Путин поздравил москвичей с запуском МЦД-3
Путин поздравил москвичей с запуском МЦД-3 - РИА Новости, 17.08.2023
Путин поздравил москвичей с запуском МЦД-3
Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с запуском МЦД-3. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:18
2023-08-17T15:48
общество
москва
владимир путин
сергей собянин
московские центральные диаметры (мцд)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с запуском МЦД-3.Президент Путин и мэр Москвы Сергей Собянин сегодня запустили движение по третьему Московскому центральному диаметру. Третий московский диаметр свяжет Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги. Его протяженность составит 85 километров, на нем будет 41 станция, 14 из которых станут пересадочными."Прежде всего хотел бы поздравить Москву, команду Сергея Семеновича с реализацией еще одного мощного проекта, который, безусловно, очень востребован москвичами и в целом теми, кто приезжает в город, работает в городе в ежедневном режиме, живет в ближайшем пригороде" - сказал Путин в ходе церемонии запуска.Глава государства отметил, что этот маршрут, который, казалось бы, не такой протяженный, востребован, безусловно, сотнями тысяч людей. "Я думаю, что счет пойдет в конце концов на миллион", - добавил президент.
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Запуск движения по МЦД-3
Запуск движения по МЦД-3
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общество, москва, владимир путин, сергей собянин, московские центральные диаметры (мцд)
Общество, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин, Московские центральные диаметры (МЦД)
Путин поздравил москвичей с запуском МЦД-3

Путин поздравил Москву и москвичей с запуском МЦД-3

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин перед началом церемонии запуска пассажирского движения по МЦД-3
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин перед началом церемонии запуска пассажирского движения по МЦД-3 - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин перед началом церемонии запуска пассажирского движения по МЦД-3
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с запуском МЦД-3.
Президент Путин и мэр Москвы Сергей Собянин сегодня запустили движение по третьему Московскому центральному диаметру. Третий московский диаметр свяжет Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги. Его протяженность составит 85 километров, на нем будет 41 станция, 14 из которых станут пересадочными.
«
"Прежде всего хотел бы поздравить Москву, команду Сергея Семеновича с реализацией еще одного мощного проекта, который, безусловно, очень востребован москвичами и в целом теми, кто приезжает в город, работает в городе в ежедневном режиме, живет в ближайшем пригороде" - сказал Путин в ходе церемонии запуска.
Глава государства отметил, что этот маршрут, который, казалось бы, не такой протяженный, востребован, безусловно, сотнями тысяч людей. "Я думаю, что счет пойдет в конце концов на миллион", - добавил президент.
 
ОбществоМоскваВладимир ПутинСергей СобянинМосковские центральные диаметры (МЦД)
 
 
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