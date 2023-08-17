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Путин поздравил москвичей с запуском МЦД-3
Путин поздравил москвичей с запуском МЦД-3 - РИА Новости, 17.08.2023
Путин поздравил москвичей с запуском МЦД-3
Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с запуском МЦД-3. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:18
2023-08-17T15:18
2023-08-17T15:48
общество
москва
владимир путин
сергей собянин
московские центральные диаметры (мцд)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с запуском МЦД-3.Президент Путин и мэр Москвы Сергей Собянин сегодня запустили движение по третьему Московскому центральному диаметру. Третий московский диаметр свяжет Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги. Его протяженность составит 85 километров, на нем будет 41 станция, 14 из которых станут пересадочными."Прежде всего хотел бы поздравить Москву, команду Сергея Семеновича с реализацией еще одного мощного проекта, который, безусловно, очень востребован москвичами и в целом теми, кто приезжает в город, работает в городе в ежедневном режиме, живет в ближайшем пригороде" - сказал Путин в ходе церемонии запуска.Глава государства отметил, что этот маршрут, который, казалось бы, не такой протяженный, востребован, безусловно, сотнями тысяч людей. "Я думаю, что счет пойдет в конце концов на миллион", - добавил президент.
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Запуск движения по МЦД-3
Запуск движения по МЦД-3
2023-08-17T15:18
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, владимир путин, сергей собянин, московские центральные диаметры (мцд)
Общество, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин, Московские центральные диаметры (МЦД)
Путин поздравил москвичей с запуском МЦД-3
Путин поздравил Москву и москвичей с запуском МЦД-3
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с запуском МЦД-3.
Президент Путин и мэр Москвы Сергей Собянин сегодня запустили движение по третьему Московскому центральному диаметру. Третий московский диаметр свяжет Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги. Его протяженность составит 85 километров, на нем будет 41 станция, 14 из которых станут пересадочными.
«
"Прежде всего хотел бы поздравить Москву, команду Сергея Семеновича с реализацией еще одного мощного проекта, который, безусловно, очень востребован москвичами и в целом теми, кто приезжает в город, работает в городе в ежедневном режиме, живет в ближайшем пригороде" - сказал Путин в ходе церемонии запуска.
Глава государства отметил, что этот маршрут, который, казалось бы, не такой протяженный, востребован, безусловно, сотнями тысяч людей. "Я думаю, что счет пойдет в конце концов на миллион", - добавил президент.