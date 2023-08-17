https://ria.ru/20230817/mtsd-1890637248.html

Путин поздравил москвичей с запуском МЦД-3

Путин поздравил москвичей с запуском МЦД-3 - РИА Новости, 17.08.2023

Путин поздравил москвичей с запуском МЦД-3

Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с запуском МЦД-3. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T15:18

2023-08-17T15:18

2023-08-17T15:48

общество

москва

владимир путин

сергей собянин

московские центральные диаметры (мцд)

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с запуском МЦД-3.Президент Путин и мэр Москвы Сергей Собянин сегодня запустили движение по третьему Московскому центральному диаметру. Третий московский диаметр свяжет Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги. Его протяженность составит 85 километров, на нем будет 41 станция, 14 из которых станут пересадочными."Прежде всего хотел бы поздравить Москву, команду Сергея Семеновича с реализацией еще одного мощного проекта, который, безусловно, очень востребован москвичами и в целом теми, кто приезжает в город, работает в городе в ежедневном режиме, живет в ближайшем пригороде" - сказал Путин в ходе церемонии запуска.Глава государства отметил, что этот маршрут, который, казалось бы, не такой протяженный, востребован, безусловно, сотнями тысяч людей. "Я думаю, что счет пойдет в конце концов на миллион", - добавил президент.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, владимир путин, сергей собянин, московские центральные диаметры (мцд)