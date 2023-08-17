https://ria.ru/20230817/mtsd-1890632277.html

Путин и Собянин открыли движение по МЦД-3

Путин и Собянин открыли движение по МЦД-3 - РИА Новости, 17.08.2023

Путин и Собянин открыли движение по МЦД-3

Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин запустили движение по третьему Московскому центральному диаметру. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T15:05

2023-08-17T15:05

2023-08-17T19:46

общество

москва

владимир путин

сергей собянин

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин запустили движение по третьему Московскому центральному диаметру."Разрешаю", — скомандовал Путин, после чего по своим маршрутам отправились первые два состава.Церемония прошла в рамках выставки "Год нового транспортного каркаса". Присутствовали также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава РЖД Олег Белозеров.Третий московский диаметр связал Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги. Его протяженность — 85 километров, на маршруте сейчас 38 станций, 14 из которых — пересадочные на метро. Всего планируется 41 станция.Как ожидается, ветка улучшит транспортную ситуацию в 24 районах Москвы и четырех городах Московской области. По расчетам экспертов, этим диаметром будут пользоваться более 577 тысяч человек в сутки.Как и на остальных диаметрах, на МЦД-3 будут три тарифные зоны:

https://ria.ru/20230816/podmoskove-1890459508.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, владимир путин, сергей собянин