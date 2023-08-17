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Путин и Собянин открыли движение по МЦД-3 - РИА Новости, 17.08.2023
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15:05 17.08.2023 (обновлено: 19:46 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/mtsd-1890632277.html
Путин и Собянин открыли движение по МЦД-3
Путин и Собянин открыли движение по МЦД-3 - РИА Новости, 17.08.2023
Путин и Собянин открыли движение по МЦД-3
Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин запустили движение по третьему Московскому центральному диаметру. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:05
2023-08-17T19:46
общество
москва
владимир путин
сергей собянин
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин запустили движение по третьему Московскому центральному диаметру."Разрешаю", — скомандовал Путин, после чего по своим маршрутам отправились первые два состава.Церемония прошла в рамках выставки "Год нового транспортного каркаса". Присутствовали также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава РЖД Олег Белозеров.Третий московский диаметр связал Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги. Его протяженность — 85 километров, на маршруте сейчас 38 станций, 14 из которых — пересадочные на метро. Всего планируется 41 станция.Как ожидается, ветка улучшит транспортную ситуацию в 24 районах Москвы и четырех городах Московской области. По расчетам экспертов, этим диаметром будут пользоваться более 577 тысяч человек в сутки.Как и на остальных диаметрах, на МЦД-3 будут три тарифные зоны:
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Запуск движения по МЦД-3
Запуск движения по МЦД-3
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общество, москва, владимир путин, сергей собянин
Общество, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин
Путин и Собянин открыли движение по МЦД-3

Путин и Собянин открыли движение по МЦД-3 17 августа

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин запустили движение по третьему Московскому центральному диаметру.
"Разрешаю", — скомандовал Путин, после чего по своим маршрутам отправились первые два состава.
Церемония прошла в рамках выставки "Год нового транспортного каркаса". Присутствовали также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава РЖД Олег Белозеров.
Третий московский диаметр связал Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги. Его протяженность — 85 километров, на маршруте сейчас 38 станций, 14 из которых — пересадочные на метро. Всего планируется 41 станция.
Как ожидается, ветка улучшит транспортную ситуацию в 24 районах Москвы и четырех городах Московской области. По расчетам экспертов, этим диаметром будут пользоваться более 577 тысяч человек в сутки.
Как и на остальных диаметрах, на МЦД-3 будут три тарифные зоны:
  • "Центральная" — от Ховрино до Ухтомской, Ленинградский и Казанский вокзалы, стоимость разовой поездки по билету "Кошелек" карты "Тройка" — 50 рублей;
  • "Пригород" — от Зеленограда до Левобережной и от Ипподрома до Люберец стоимость разовой поездки — 65 рублей;
  • "Дальняя" — станции от Клина до Алабушево и от 88-го километра до Совхоза, стоимость разовой поездки — 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону за пределами "Пригорода".

Московские центральные диаметры — новый вид городского транспорта, объединяющий формат пригородных электричек и метро. МЦД-1 и МЦД-2 были открыты в сентябре 2019 года. Они соединили Одинцово и Лобню, Нахабино и Подольск соответственно. Планируется открыть еще две линии — МЦД-4 (Калужско—Нижегородский) и МЦД-5 (Ярославско—Павелецкий).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Воробьев: задача Подмосковья – благоустроить территории вокруг МЦД
16 августа, 17:56
 
ОбществоМоскваВладимир ПутинСергей Собянин
 
 
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