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Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях - РИА Новости, 17.08.2023
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21:32 17.08.2023 (обновлено: 21:43 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/most-1890712236.html
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях - РИА Новости, 17.08.2023
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях, сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T21:32
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чп на крымском мосту
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СОЧИ, 17 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях, сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на мосту.Ранее в четверг телеграм-канал информировал о приостановке движение автотранспорта. Чуть позже движение машин возобновили, но только в направлении Керчи."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
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чп на крымском мосту, керчь
ЧП на Крымском мосту, Керчь
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СОЧИ, 17 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях, сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на мосту.
Ранее в четверг телеграм-канал информировал о приостановке движение автотранспорта. Чуть позже движение машин возобновили, но только в направлении Керчи.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
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ЧП на Крымском мостуКерчь
 
 
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