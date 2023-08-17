https://ria.ru/20230817/most-1890712236.html

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях - РИА Новости, 17.08.2023

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях, сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T21:32

2023-08-17T21:32

2023-08-17T21:43

чп на крымском мосту

керчь

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СОЧИ, 17 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях, сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на мосту.Ранее в четверг телеграм-канал информировал о приостановке движение автотранспорта. Чуть позже движение машин возобновили, но только в направлении Керчи."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230814/zelenskiy-1889919588.html

керчь

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2023

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чп на крымском мосту, керчь