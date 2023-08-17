https://ria.ru/20230817/most-1890710666.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости, 17.08.2023

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено пока только в направлении Керчи, сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T21:18

2023-08-17T21:18

2023-08-17T21:44

керчь

краснодарский край

чп на крымском мосту

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СОЧИ, 17 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено пока только в направлении Керчи, сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на мосту. Ранее в четверг телеграм-канал информировал о приостановке движения транспорта на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено в направлении Керчи. Со стороны полуострова движение в сторону Краснодарского края еще приостановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230814/zelenskiy-1889919588.html

керчь

краснодарский край

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2023

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керчь, краснодарский край, чп на крымском мосту