https://ria.ru/20230817/moskva-1890675211.html

Вице-мэр Ракова: в Москве началась трансформация среднего профобразования

Вице-мэр Ракова: в Москве началась трансформация среднего профобразования - РИА Новости, 17.08.2023

Вице-мэр Ракова: в Москве началась трансформация среднего профобразования

В Москве началась масштабная трансформация системы среднего профессионального образования, в основе которой лежат принципы практикоориентированности,... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T17:28

2023-08-17T17:28

2023-08-17T17:28

общество

москва

анастасия ракова

московский урбанистический форум

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В Москве началась масштабная трансформация системы среднего профессионального образования, в основе которой лежат принципы практикоориентированности, мультиспециальности и повышения разрядности, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Ракова выступила на пленарном заседании "Вклад СПО в технологический суверенитет страны" Всероссийского форума среднего профессионального образования, который проходит в рамках Московского урбанистического форума в Гостином Дворе.Вице-мэр отметила, что эти принципы соответствуют подходам федерального проекта "Профессионалитет". С 1 сентября в него войдут 20 столичных колледжей. Также с 1 сентября запустят новые 94 образовательные программы, обучающиеся по этим программам будут иметь минимум 3-4-й уровень квалификации."Мы хотим задать обязательный уровень качества подготовки по каждой профессии, минимальный стандарт уровня квалификации для себя, который мы выбрали, это третий, а по некоторым профессиям четвёртый. На сегодняшний день наши студенты не поднимаются выше второго разряда... Все эти принципы, о которых я говорю, мы не просто придумали, а уже воплотили в конкретных программах, таких программ 94, с 1 сентября эти программы начинают реализовываться в московских колледжах и по этим программах будут учиться уже более половины всех студентов, которые поступили в колледжи Москвы в этом году", - сказала Ракова.Она отметила, что за последние 5 лет объём промышленного производства в Москве вырос в два раза, а в ближайшие годы вырастет ещё больше."На сегодняшний день мэром принято решение о выделении финансовых ресурсов на ближайшие 5 лет для тотального обновления инфраструктуры среднего профессионального образования. Уже сейчас принято решение выделить необходимые средства для серьёзного обновления материально-технической базы колледжей, в первую очередь, производственных мастерских. Всего обновится около 230 мастерских, более того, мы создадим 90 новых мастерских с самым современным оборудованием", - указала заммэра.Следующий ключевой элемент всех изменений, на который обратила внимание вице-мэр, – работа под запрос работодателей. По ее словам, сегодня в столице формируют широкий пул партнеров в каждой отрасли для работы в долгосрочной перспективе. Так, совместно с работодателями изучают потребности отрасли при формировании цифр приема. В этом году их увеличили на 20% по ключевым отраслям, на 10-15% по строительству, транспорту и ИТ, в промышленности – почти в два раза.Продолжится и развитие практики заключения целевых договоров с гарантией трудоустройства. В новом учебном году в Москве планируют заключить 1700 договоров с компаниями Ростеха, а также 700 договоров с Московским метрополитеном. При этом главным результатом обучения студентов станет ориентация на оценку работодателем. Для этого студенты будут сдавать демонстрационный экзамен, в который включены требования работодателей, а их сотрудники будут привлекаться в качестве экспертов.Вместе с этим, отметила Ракова, будет создана уникальная система подготовки и переподготовки кадров.“Мы объективно понимаем, что потребности, которые есть сейчас и будут появляться в ближайшее время на рынке труда по рабочим профессиям, мы вряд ли сможем закрыть только выпускниками наших колледжей. Поэтому мы ставим перед собой задачу создать совершенно новую систему переподготовки. Привлечь лучших специалистов, сделать связку с работодателями, чтобы действительно создать возможности для массового переобучения сегодняшних кадров, взрослых людей. Так, чтобы они могли найти хорошую стабильную профессию с гарантированным заработком”, - пояснила она.

https://ria.ru/20230809/interes-1889068886.html

https://ria.ru/20230802/moskva-1887834910.html

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Артем Смирнов

общество, москва, анастасия ракова , московский урбанистический форум