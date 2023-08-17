https://ria.ru/20230817/moskva-1890465854.html

Ефимов: Москва выдала заем на развитие экспорта производителю косметики

Ефимов: Москва выдала заем на развитие экспорта производителю косметики - РИА Новости, 17.08.2023

Ефимов: Москва выдала заем на развитие экспорта производителю косметики

Правительство Москвы предоставило косметологической компании "БИГ" льготный заем на развитие экспортного направления деятельности, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T14:10

2023-08-17T14:10

2023-08-17T14:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Правительство Москвы предоставило косметологической компании "БИГ" льготный заем на развитие экспортного направления деятельности, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) выдал компании заем на сумму 100 миллионов рублей сроком на пять лет по льготной ставке 3% годовых. Средства будут направлены на закупку сырья, материалов и комплектующих, используемых при производстве идущей на экспорт продукции. При этом компания инвестирует не менее 65 миллионов рублей собственных средств в развитие экспортной деятельности", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Средства от МФППиП выделены в рамках программы "Экспорт" и позволят нарастить торговлю с Грузией, Казахстаном, Белоруссией, Туркменией, Узбекистаном, Монголией. Также у компании уже налажены поставки в страны Сирию, Иран и ряд других стран.Предприятие "БИГ" выпускает широкий спектр косметической продукции для детей и взрослых – шампуни, мыло, кремы, профессиональные средства для ухода и окрашивания волос и многое другое. При производстве уделяется особое внимание принципам экологической ответственности. Ранее предприятие уже получало от города аналогичный заем в размере 200 миллионов рублей, что позволило увеличить объем поставок за рубеж.Москва – город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

https://ria.ru/20230816/reorganizatsiya-1890282896.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)