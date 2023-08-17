https://ria.ru/20230817/molodezh-1890610995.html
Мишустин призвал молодежь идти работать на промышленные предприятия
Мишустин призвал молодежь идти работать на промышленные предприятия - РИА Новости, 17.08.2023
Мишустин призвал молодежь идти работать на промышленные предприятия
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал молодежь идти работать на отечественные промышленные предприятия. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T13:46
2023-08-17T13:46
2023-08-17T13:46
россия
экономика
михаил мишустин
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САМАРА, 17 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал молодежь идти работать на отечественные промышленные предприятия. Глава кабмина в четверг прилетел с рабочей поездкой в Самару, где посетил ПАО "ОДК-Кузнецов" - предприятие, специализирующееся на авиационном и космическом двигателестроении. "Я хочу обратиться к молодежи. Ребята, приходите на отечественные высокотехнологичные предприятия, проектируйте двигатели, технологии, ракеты, новые самолеты, автомобили. Тяжелое машиностроение развивается, транспортное машиностроение. У нас есть чем заниматься в стране", - сказал глава кабмина. "Все у нас получится", - подчеркнул он. Мишустин отметил, что не может не радовать "огромное количество" молодежи на "Кузнецове". "Мы сейчас смотрели (цеха), я спросил, почему столько молодежи? И руководители сказали о том, что в течение четырех лет примерно 40% сотрудников пришло, обновилось", - поделился премьер. "Здорово, что молодежь пошла", - заключил он.
https://ria.ru/20230727/stroyka-1886481246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
Мишустин призвал молодежь идти работать на промышленные предприятия
Мишустин призвал молодежь идти работать в машиностроение и проектирование
САМАРА, 17 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал молодежь идти работать на отечественные промышленные предприятия.
Глава кабмина в четверг прилетел с рабочей поездкой в Самару, где посетил ПАО "ОДК
-Кузнецов" - предприятие, специализирующееся на авиационном и космическом двигателестроении.
"Я хочу обратиться к молодежи. Ребята, приходите на отечественные высокотехнологичные предприятия, проектируйте двигатели, технологии, ракеты, новые самолеты, автомобили. Тяжелое машиностроение развивается, транспортное машиностроение. У нас есть чем заниматься в стране", - сказал глава кабмина. "Все у нас получится", - подчеркнул он.
Мишустин отметил, что не может не радовать "огромное количество" молодежи на "Кузнецове". "Мы сейчас смотрели (цеха), я спросил, почему столько молодежи? И руководители сказали о том, что в течение четырех лет примерно 40% сотрудников пришло, обновилось", - поделился премьер. "Здорово, что молодежь пошла", - заключил он.
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