https://ria.ru/20230817/molodezh-1890610995.html

Мишустин призвал молодежь идти работать на промышленные предприятия

Мишустин призвал молодежь идти работать на промышленные предприятия - РИА Новости, 17.08.2023

Мишустин призвал молодежь идти работать на промышленные предприятия

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал молодежь идти работать на отечественные промышленные предприятия. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T13:46

2023-08-17T13:46

2023-08-17T13:46

россия

экономика

михаил мишустин

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САМАРА, 17 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал молодежь идти работать на отечественные промышленные предприятия. Глава кабмина в четверг прилетел с рабочей поездкой в Самару, где посетил ПАО "ОДК-Кузнецов" - предприятие, специализирующееся на авиационном и космическом двигателестроении. "Я хочу обратиться к молодежи. Ребята, приходите на отечественные высокотехнологичные предприятия, проектируйте двигатели, технологии, ракеты, новые самолеты, автомобили. Тяжелое машиностроение развивается, транспортное машиностроение. У нас есть чем заниматься в стране", - сказал глава кабмина. "Все у нас получится", - подчеркнул он. Мишустин отметил, что не может не радовать "огромное количество" молодежи на "Кузнецове". "Мы сейчас смотрели (цеха), я спросил, почему столько молодежи? И руководители сказали о том, что в течение четырех лет примерно 40% сотрудников пришло, обновилось", - поделился премьер. "Здорово, что молодежь пошла", - заключил он.

https://ria.ru/20230727/stroyka-1886481246.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, михаил мишустин