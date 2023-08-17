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Мишустин призвал молодежь идти работать на промышленные предприятия - РИА Новости, 17.08.2023
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13:46 17.08.2023
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Мишустин призвал молодежь идти работать на промышленные предприятия
Мишустин призвал молодежь идти работать на промышленные предприятия - РИА Новости, 17.08.2023
Мишустин призвал молодежь идти работать на промышленные предприятия
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал молодежь идти работать на отечественные промышленные предприятия. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T13:46
2023-08-17T13:46
россия
экономика
михаил мишустин
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САМАРА, 17 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал молодежь идти работать на отечественные промышленные предприятия. Глава кабмина в четверг прилетел с рабочей поездкой в Самару, где посетил ПАО "ОДК-Кузнецов" - предприятие, специализирующееся на авиационном и космическом двигателестроении. "Я хочу обратиться к молодежи. Ребята, приходите на отечественные высокотехнологичные предприятия, проектируйте двигатели, технологии, ракеты, новые самолеты, автомобили. Тяжелое машиностроение развивается, транспортное машиностроение. У нас есть чем заниматься в стране", - сказал глава кабмина. "Все у нас получится", - подчеркнул он. Мишустин отметил, что не может не радовать "огромное количество" молодежи на "Кузнецове". "Мы сейчас смотрели (цеха), я спросил, почему столько молодежи? И руководители сказали о том, что в течение четырех лет примерно 40% сотрудников пришло, обновилось", - поделился премьер. "Здорово, что молодежь пошла", - заключил он.
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россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
Мишустин призвал молодежь идти работать на промышленные предприятия

Мишустин призвал молодежь идти работать в машиностроение и проектирование

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 17 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал молодежь идти работать на отечественные промышленные предприятия.
Глава кабмина в четверг прилетел с рабочей поездкой в Самару, где посетил ПАО "ОДК-Кузнецов" - предприятие, специализирующееся на авиационном и космическом двигателестроении.
"Я хочу обратиться к молодежи. Ребята, приходите на отечественные высокотехнологичные предприятия, проектируйте двигатели, технологии, ракеты, новые самолеты, автомобили. Тяжелое машиностроение развивается, транспортное машиностроение. У нас есть чем заниматься в стране", - сказал глава кабмина. "Все у нас получится", - подчеркнул он.
Мишустин отметил, что не может не радовать "огромное количество" молодежи на "Кузнецове". "Мы сейчас смотрели (цеха), я спросил, почему столько молодежи? И руководители сказали о том, что в течение четырех лет примерно 40% сотрудников пришло, обновилось", - поделился премьер. "Здорово, что молодежь пошла", - заключил он.
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