https://ria.ru/20230817/moldaviya-1890557044.html
Партия "Шор" бойкотирует заседание парламента Молдавии
Партия "Шор" бойкотирует заседание парламента Молдавии - РИА Новости, 17.08.2023
Партия "Шор" бойкотирует заседание парламента Молдавии
Депутаты запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" бойкотируют в четверг внеочередное пленарное заседание парламента из-за нарушения регламента,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T11:08
2023-08-17T11:08
2023-08-17T11:10
в мире
молдавия
майя санду
илан шор
шор (партия)
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КИШИНЕВ, 17 авг - РИА Новости. Депутаты запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" бойкотируют в четверг внеочередное пленарное заседание парламента из-за нарушения регламента, сообщила пресс-служба политсилы в Telegram-канале. "Фракция партии "Шор" бойкотирует сегодняшнее внеочередное пленарное заседание, поскольку оно не является экстренным и нарушает процедуры, предусмотренные регламентом парламента. Даже в этих условиях большинство депутатов PAS (правящая партия "Действие и солидарность" – ред.) не намерено голосовать по важным социальным и экономическим законопроектам, которых ждут граждане", - говорится в сообщении политсилы.Как заявили в партии "Шор", депутаты от правящей политсилы решили, как и прежде, поспешно принять законы, "выгодные исключительно антидемократическому режиму", не считаясь с мнением оппозиционных парламентских фракций и независимых депутатов, забывая о том, что они представляют в парламенте волю тысяч граждан республики. "Мы снова и снова обращаем внимание на то, что этот парламент не представляет волю народа, а парламентское большинство, контролируемое президентом Майей Санду, принимает законы, направленные против государства и граждан Республики Молдова", - подчеркивается в релизе. В период весенне-летней сессии парламента фракция политформирования "Шор" бойкотировала ряд заседаний с целью привлечь внимание общества и международного сообщества к игнорированию депутатами от правящей партии острых социальных и экономических проблем граждан, а также решений, предлагаемых депутатами от оппозиции. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а Минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.
https://ria.ru/20230808/moldaviya-1888836994.html
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, майя санду, илан шор, шор (партия)
В мире, Молдавия, Майя Санду, Илан Шор, Шор (партия)
Партия "Шор" бойкотирует заседание парламента Молдавии
"Шор" заявила о бойкоте заседания парламента Молдавии из-за нарушения регламента
КИШИНЕВ, 17 авг - РИА Новости.
Депутаты запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" бойкотируют в четверг внеочередное пленарное заседание парламента из-за нарушения регламента, сообщила пресс-служба политсилы в Telegram-канале
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«
"Фракция партии "Шор" бойкотирует сегодняшнее внеочередное пленарное заседание, поскольку оно не является экстренным и нарушает процедуры, предусмотренные регламентом парламента. Даже в этих условиях большинство депутатов PAS (правящая партия "Действие и солидарность" – ред.) не намерено голосовать по важным социальным и экономическим законопроектам, которых ждут граждане", - говорится в сообщении политсилы.
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Как заявили в партии "Шор", депутаты от правящей политсилы решили, как и прежде, поспешно принять законы, "выгодные исключительно антидемократическому режиму", не считаясь с мнением оппозиционных парламентских фракций и независимых депутатов, забывая о том, что они представляют в парламенте волю тысяч граждан республики.
«
"Мы снова и снова обращаем внимание на то, что этот парламент не представляет волю народа, а парламентское большинство, контролируемое президентом Майей Санду, принимает законы, направленные против государства и граждан Республики Молдова", - подчеркивается в релизе.
В период весенне-летней сессии парламента фракция политформирования "Шор" бойкотировала ряд заседаний с целью привлечь внимание общества и международного сообщества к игнорированию депутатами от правящей партии острых социальных и экономических проблем граждан, а также решений, предлагаемых депутатами от оппозиции.
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а Минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.
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