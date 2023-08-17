https://ria.ru/20230817/moldaviya-1890557044.html

Партия "Шор" бойкотирует заседание парламента Молдавии

Партия "Шор" бойкотирует заседание парламента Молдавии - РИА Новости, 17.08.2023

Партия "Шор" бойкотирует заседание парламента Молдавии

Депутаты запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" бойкотируют в четверг внеочередное пленарное заседание парламента из-за нарушения регламента,... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T11:08

2023-08-17T11:08

2023-08-17T11:10

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шор (партия)

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КИШИНЕВ, 17 авг - РИА Новости. Депутаты запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" бойкотируют в четверг внеочередное пленарное заседание парламента из-за нарушения регламента, сообщила пресс-служба политсилы в Telegram-канале. "Фракция партии "Шор" бойкотирует сегодняшнее внеочередное пленарное заседание, поскольку оно не является экстренным и нарушает процедуры, предусмотренные регламентом парламента. Даже в этих условиях большинство депутатов PAS (правящая партия "Действие и солидарность" – ред.) не намерено голосовать по важным социальным и экономическим законопроектам, которых ждут граждане", - говорится в сообщении политсилы.Как заявили в партии "Шор", депутаты от правящей политсилы решили, как и прежде, поспешно принять законы, "выгодные исключительно антидемократическому режиму", не считаясь с мнением оппозиционных парламентских фракций и независимых депутатов, забывая о том, что они представляют в парламенте волю тысяч граждан республики. "Мы снова и снова обращаем внимание на то, что этот парламент не представляет волю народа, а парламентское большинство, контролируемое президентом Майей Санду, принимает законы, направленные против государства и граждан Республики Молдова", - подчеркивается в релизе. В период весенне-летней сессии парламента фракция политформирования "Шор" бойкотировала ряд заседаний с целью привлечь внимание общества и международного сообщества к игнорированию депутатами от правящей партии острых социальных и экономических проблем граждан, а также решений, предлагаемых депутатами от оппозиции. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а Минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.

https://ria.ru/20230808/moldaviya-1888836994.html

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, майя санду, илан шор, шор (партия)