https://ria.ru/20230817/mladenets-1890631721.html
В Тамбове нашли останки убитого шесть лет назад младенца
В Тамбове нашли останки убитого шесть лет назад младенца - РИА Новости, 17.08.2023
В Тамбове нашли останки убитого шесть лет назад младенца
Суд арестовал двух жителей Тамбовской области, подозреваемых в убийстве новорожденного в 2017 году, останки которого обнаружили в августе этого года, сообщило... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:04
2023-08-17T15:04
2023-08-17T15:04
происшествия
тамбовская область
тамбов
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Суд арестовал двух жителей Тамбовской области, подозреваемых в убийстве новорожденного в 2017 году, останки которого обнаружили в августе этого года, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. "Тамбовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины и его бывшей 31-летней супруги, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "в", "ж", ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении СУСК.По версии следствия, в июне-июле 2017 года женщина, находясь дома в селе Бокино Тамбовского муниципального округа, родила мальчика. "В связи с тем, что супруг подозреваемой не был отцом ребенка, они совместно приняли решение утопить ребенка, а затем закопать его на приусадебном участке своего домовладения. Костные останки младенца были обнаружены в августе 2023 года", - уточняет ведомство. В отношении фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамбовская область, тамбов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тамбовская область, Тамбов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тамбове нашли останки убитого шесть лет назад младенца
Суд арестовал двух жителей Тамбова по подозрению в убийстве младенца в 2017 году