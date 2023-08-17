https://ria.ru/20230817/mladenets-1890631721.html

В Тамбове нашли останки убитого шесть лет назад младенца

В Тамбове нашли останки убитого шесть лет назад младенца - РИА Новости, 17.08.2023

В Тамбове нашли останки убитого шесть лет назад младенца

Суд арестовал двух жителей Тамбовской области, подозреваемых в убийстве новорожденного в 2017 году, останки которого обнаружили в августе этого года, сообщило... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T15:04

2023-08-17T15:04

2023-08-17T15:04

происшествия

тамбовская область

тамбов

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Суд арестовал двух жителей Тамбовской области, подозреваемых в убийстве новорожденного в 2017 году, останки которого обнаружили в августе этого года, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. "Тамбовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины и его бывшей 31-летней супруги, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "в", "ж", ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении СУСК.По версии следствия, в июне-июле 2017 года женщина, находясь дома в селе Бокино Тамбовского муниципального округа, родила мальчика. "В связи с тем, что супруг подозреваемой не был отцом ребенка, они совместно приняли решение утопить ребенка, а затем закопать его на приусадебном участке своего домовладения. Костные останки младенца были обнаружены в августе 2023 года", - уточняет ведомство. В отношении фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20230714/mladenets-1884122105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тамбовская область, тамбов, следственный комитет россии (ск рф)