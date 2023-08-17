https://ria.ru/20230817/mitropolit-1890672181.html
В Йокогаме простились с главой Японской православной церкви
В Йокогаме простились с главой Японской православной церкви - РИА Новости, 17.08.2023
В Йокогаме простились с главой Японской православной церкви
Похороны предстоятеля Японской автономной православной церкви в составе Русской православной церкви (РПЦ) митрополита Токийского и всея Японии Даниила (Нусиро)... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T17:15
2023-08-17T17:15
2023-08-17T17:15
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митрополит даниил (икуо нусиро)
японская православная церковь
русская православная церковь
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ТОКИО, 17 авг – РИА Новости. Похороны предстоятеля Японской автономной православной церкви в составе Русской православной церкви (РПЦ) митрополита Токийского и всея Японии Даниила (Нусиро) прошли на Иностранном кладбище в Йокогаме, сообщили РИА Новости в посольстве России. Митрополит умер 10 августа в возрасте 85 лет. "Накануне в Токийском соборе Воскресения Христова состоялась панихида, на ней присутствовал временный поверенный в делах России в Японии Геннадий Овечко. Сегодня на похоронах митрополита Даниила на кладбище в Йокогаме присутствовал представитель дипмиссии", - сообщил дипломат. Митрополит Даниил (в миру Нусиро Икио) родился 5 сентября 1938 года в городе Тоёхаси, префектура Аити, Япония. В 1965 году он окончил Токийскую духовную семинарию, в 1968 году – Свято-Владимирскую духовную семинарию в Нью-Йорке, где получил степень магистра богословия. В ноябре 1969 года в Токийском соборе Воскресения Христова рукоположен в диакона, в январе 1972 года – в пресвитера. С 14 мая 2000 года он возглавлял Японскую автономную православную церковь с титулом митрополита Токийского и всей Японии.
https://ria.ru/20230817/buddiyskaya-1890593982.html
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справки, япония, россия, митрополит даниил (икуо нусиро), японская православная церковь, русская православная церковь
Религия, Справки, Япония, Россия, Митрополит Даниил (Икуо Нусиро), Японская православная церковь, Русская православная церковь
В Йокогаме простились с главой Японской православной церкви
Похороны главы Японской православной церкви прошли в Йокогаме
ТОКИО, 17 авг – РИА Новости. Похороны предстоятеля Японской автономной православной церкви в составе Русской православной церкви (РПЦ) митрополита Токийского и всея Японии Даниила (Нусиро) прошли на Иностранном кладбище в Йокогаме, сообщили РИА Новости в посольстве России.
Митрополит умер 10 августа в возрасте 85 лет.
"Накануне в Токийском соборе Воскресения Христова состоялась панихида, на ней присутствовал временный поверенный в делах России в Японии Геннадий Овечко. Сегодня на похоронах митрополита Даниила на кладбище в Йокогаме присутствовал представитель дипмиссии", - сообщил дипломат.
Митрополит Даниил (в миру Нусиро Икио) родился 5 сентября 1938 года в городе Тоёхаси, префектура Аити, Япония. В 1965 году он окончил Токийскую духовную семинарию, в 1968 году – Свято-Владимирскую духовную семинарию в Нью-Йорке, где получил степень магистра богословия. В ноябре 1969 года в Токийском соборе Воскресения Христова рукоположен в диакона, в январе 1972 года – в пресвитера. С 14 мая 2000 года он возглавлял Японскую автономную православную церковь с титулом митрополита Токийского и всей Японии.
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