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МИД: жестокость пограничников Латвии с мигрантами показывает расизм властей - РИА Новости, 17.08.2023
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18:26 17.08.2023 (обновлено: 18:54 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/mid-1890687719.html
МИД: жестокость пограничников Латвии с мигрантами показывает расизм властей
МИД: жестокость пограничников Латвии с мигрантами показывает расизм властей - РИА Новости, 17.08.2023
МИД: жестокость пограничников Латвии с мигрантами показывает расизм властей
Жестокое обращение латвийских пограничников с мигрантами показывает расистскую сущность правящего режима Латвии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T18:26
2023-08-17T18:54
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Жестокое обращение латвийских пограничников с мигрантами показывает расистскую сущность правящего режима Латвии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В российском дипведомстве обратили внимание на опубликованный Европейским комитетом по предотвращению пыток доклад, который указывал на "системную практику жестокого, бесчеловечного обращения в Латвии с мигрантами, пытающимися пересечь латвийско-белорусскую границу"."Трагическая ситуация с мигрантами наглядно демонстрирует расистскую сущность правящего в Латвии режима – идейного наследника и последователя нацистских преступников", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
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в мире, латвия, белоруссия, россия
В мире, Латвия, Белоруссия, Россия
МИД: жестокость пограничников Латвии с мигрантами показывает расизм властей

МИД РФ: жестокость пограничников Латвии с мигрантами показывает расизм властей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Жестокое обращение латвийских пограничников с мигрантами показывает расистскую сущность правящего режима Латвии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В российском дипведомстве обратили внимание на опубликованный Европейским комитетом по предотвращению пыток доклад, который указывал на "системную практику жестокого, бесчеловечного обращения в Латвии с мигрантами, пытающимися пересечь латвийско-белорусскую границу".
"Трагическая ситуация с мигрантами наглядно демонстрирует расистскую сущность правящего в Латвии режима – идейного наследника и последователя нацистских преступников", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
 
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