Рейтинг@Mail.ru
В Чехии считают, что вертолеты Ми-24 могут пригодиться Украине - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/mi-24-1890685866.html
В Чехии считают, что вертолеты Ми-24 могут пригодиться Украине
В Чехии считают, что вертолеты Ми-24 могут пригодиться Украине - РИА Новости, 17.08.2023
В Чехии считают, что вертолеты Ми-24 могут пригодиться Украине
Вертолеты Ми-24, которые Чехия намерена заменить на американские, могут найти применение на Украине, Прага продолжит всесторонне помогать Киеву, сообщает... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T18:12
2023-08-17T18:12
специальная военная операция на украине
чехия
украина
яна чернохова
uh-1 (вертолет)
ми-24
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882751407_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_26902a5e4c91adad5574d82fc2f03c48.jpg
ПРАГА, 17 авг – РИА Новости. Вертолеты Ми-24, которые Чехия намерена заменить на американские, могут найти применение на Украине, Прага продолжит всесторонне помогать Киеву, сообщает агентство ЧТК со ссылкой на главу чешского минобороны Яну Чернохову. "По словам министра, российские вертолеты Ми-24В/35 отлично справились со своей задачей, хотя и прослужили дольше, чем ожидалось. Даже если мы символически попрощаемся с ними сегодня, их история точно не закончится. Мы все, наверное, понимаем, что они еще могут найти применение там, где любая техника нужна для обороны. Именно туда (на Украину – ред.) наша помощь направлялась многие последние месяцы и будет продолжаться и далее", - приводит агентство слова Черноховой. Это заявление она сделала в присутствии журналистов и политиков на авиабазе в городе Намешть-над-Ославоу на востоке Чехии. На эту базу в четверг были доставлены из США вертолеты UH-1Y Venom и AH-1Z Viper. В конце июля на эту же базу привезли два вертолета AH-1Z Viper. По данным агентства, в целом Чехия закупает в США восемь многоцелевых вертолетов UH-1Y Venom и четыре боевых вертолета AH-1Z Viper, которые призваны заменить вертолеты Ми-24В/35. Общая стоимость контракта 14,6 миллиарда крон (около 660 миллионов долларов). Кроме этих 12 авиамашин Чехия получит от США в качестве дара за активную помощь Украине еще восемь модернизированных вертолетов. В целом ВВС Чехии будут иметь по 10 вертолетов типа Venom и типа Viper. Все они должны поступить в республику до конца 2024 года.
https://ria.ru/20230816/vertolety-1890433707.html
чехия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882751407_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_d32e251d7e6e1fd50ebb591e80c98b92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чехия, украина, яна чернохова, uh-1 (вертолет), ми-24, сша
Специальная военная операция на Украине, Чехия, Украина, Яна Чернохова, UH-1 (вертолет), Ми-24, США
В Чехии считают, что вертолеты Ми-24 могут пригодиться Украине

Министр обороны Чехии: вертолеты Ми-24В/35 могут найти применение на Украине

© Фото : U.S. Army National Guard / Sgt. Tara Fajardo ArteagaУдарный вертолет Ми-24
Ударный вертолет Ми-24 - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : U.S. Army National Guard / Sgt. Tara Fajardo Arteaga
Ударный вертолет Ми-24. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 17 авг – РИА Новости. Вертолеты Ми-24, которые Чехия намерена заменить на американские, могут найти применение на Украине, Прага продолжит всесторонне помогать Киеву, сообщает агентство ЧТК со ссылкой на главу чешского минобороны Яну Чернохову.
"По словам министра, российские вертолеты Ми-24В/35 отлично справились со своей задачей, хотя и прослужили дольше, чем ожидалось. Даже если мы символически попрощаемся с ними сегодня, их история точно не закончится. Мы все, наверное, понимаем, что они еще могут найти применение там, где любая техника нужна для обороны. Именно туда (на Украину – ред.) наша помощь направлялась многие последние месяцы и будет продолжаться и далее", - приводит агентство слова Черноховой.
Это заявление она сделала в присутствии журналистов и политиков на авиабазе в городе Намешть-над-Ославоу на востоке Чехии. На эту базу в четверг были доставлены из США вертолеты UH-1Y Venom и AH-1Z Viper. В конце июля на эту же базу привезли два вертолета AH-1Z Viper.
По данным агентства, в целом Чехия закупает в США восемь многоцелевых вертолетов UH-1Y Venom и четыре боевых вертолета AH-1Z Viper, которые призваны заменить вертолеты Ми-24В/35. Общая стоимость контракта 14,6 миллиарда крон (около 660 миллионов долларов). Кроме этих 12 авиамашин Чехия получит от США в качестве дара за активную помощь Украине еще восемь модернизированных вертолетов. В целом ВВС Чехии будут иметь по 10 вертолетов типа Venom и типа Viper. Все они должны поступить в республику до конца 2024 года.
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Минобороны получит партию модифицированных вертолетов "Терминатор"
16 августа, 16:06
 
Специальная военная операция на УкраинеЧехияУкраинаЯна ЧерноховаUH-1 (вертолет)Ми-24США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала