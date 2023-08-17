https://ria.ru/20230817/mi-24-1890685866.html

В Чехии считают, что вертолеты Ми-24 могут пригодиться Украине

В Чехии считают, что вертолеты Ми-24 могут пригодиться Украине - РИА Новости, 17.08.2023

В Чехии считают, что вертолеты Ми-24 могут пригодиться Украине

Вертолеты Ми-24, которые Чехия намерена заменить на американские, могут найти применение на Украине, Прага продолжит всесторонне помогать Киеву, сообщает... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T18:12

2023-08-17T18:12

2023-08-17T18:12

специальная военная операция на украине

чехия

украина

яна чернохова

uh-1 (вертолет)

ми-24

сша

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ПРАГА, 17 авг – РИА Новости. Вертолеты Ми-24, которые Чехия намерена заменить на американские, могут найти применение на Украине, Прага продолжит всесторонне помогать Киеву, сообщает агентство ЧТК со ссылкой на главу чешского минобороны Яну Чернохову. "По словам министра, российские вертолеты Ми-24В/35 отлично справились со своей задачей, хотя и прослужили дольше, чем ожидалось. Даже если мы символически попрощаемся с ними сегодня, их история точно не закончится. Мы все, наверное, понимаем, что они еще могут найти применение там, где любая техника нужна для обороны. Именно туда (на Украину – ред.) наша помощь направлялась многие последние месяцы и будет продолжаться и далее", - приводит агентство слова Черноховой. Это заявление она сделала в присутствии журналистов и политиков на авиабазе в городе Намешть-над-Ославоу на востоке Чехии. На эту базу в четверг были доставлены из США вертолеты UH-1Y Venom и AH-1Z Viper. В конце июля на эту же базу привезли два вертолета AH-1Z Viper. По данным агентства, в целом Чехия закупает в США восемь многоцелевых вертолетов UH-1Y Venom и четыре боевых вертолета AH-1Z Viper, которые призваны заменить вертолеты Ми-24В/35. Общая стоимость контракта 14,6 миллиарда крон (около 660 миллионов долларов). Кроме этих 12 авиамашин Чехия получит от США в качестве дара за активную помощь Украине еще восемь модернизированных вертолетов. В целом ВВС Чехии будут иметь по 10 вертолетов типа Venom и типа Viper. Все они должны поступить в республику до конца 2024 года.

https://ria.ru/20230816/vertolety-1890433707.html

чехия

украина

сша

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чехия, украина, яна чернохова, uh-1 (вертолет), ми-24, сша