https://ria.ru/20230817/material-1890624570.html

В России создали материал, делающий военных "невидимыми" для тепловизоров

В России создали материал, делающий военных "невидимыми" для тепловизоров - РИА Новости, 17.08.2023

В России создали материал, делающий военных "невидимыми" для тепловизоров

Операторы научной роты Военной академии РХБЗ разработали особый трехслойный материал, накидка из которого способна полностью скрыть силуэт военнослужащего от... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T14:36

2023-08-17T14:36

2023-08-17T14:36

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войска рхбз

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КУБИНКА (Московская область), 17 авг – РИА Новости. Операторы научной роты Военной академии РХБЗ разработали особый трехслойный материал, накидка из которого способна полностью скрыть силуэт военнослужащего от работы тепловизоров, следует из материалов, представленных ими в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2023". "Разработана и экспериментально оценена накидка для военнослужащего, позволяющая полностью скрыть его след от работы тепловизоров или дронов с тепловизионными камерами", - говорится в материалах. Отмечается, что материал состоит их трех слоев: внутреннего, отражающего инфракрасное (ИК) излучение от тела пользователя; среднего, поглощающего ИК-излучение; и внешнего, отражающего ИК-излучение от внешней среды. Вместе с накидкой из материала был разработан капюшон со специальными очками, защищенными от тепловизионных средств разведки. Его применение позволит военнослужащему вести наблюдение, оставаясь незамеченным. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

https://ria.ru/20230630/forma-1881341438.html

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безопасность, войска рхбз, форум "армия — 2023", россия