https://ria.ru/20230817/makarevich-1890677018.html

Суд оштрафовал Макаревича* за отсутствие маркировки иноагента

Суд оштрафовал Макаревича* за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 17.08.2023

Суд оштрафовал Макаревича* за отсутствие маркировки иноагента

Симоновский суд Москвы оштрафовал на 35 тысяч рублей признанного иноагентом музыканта Андрея Макаревича* за публикацию материалов без соответствующей... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T17:32

2023-08-17T17:32

2023-08-17T17:35

андрей макаревич

происшествия

россия

украина

машина времени

шоубиз

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Симоновский суд Москвы оштрафовал на 35 тысяч рублей признанного иноагентом музыканта Андрея Макаревича* за публикацию материалов без соответствующей маркировки, сообщили РИА Новости в суде."Макаревичу* назначено наказание в виде административного штрафа в размере 35 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. Музыканту грозил штраф до 50 тысяч рублей.В прошлом сентябре министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывалась Украина, также упоминалась политическая деятельность. Сам он оспаривал данное решение в Замоскворецком суде Москвы, однако его иск был отклонён.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230804/kubikov-1888234128.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

андрей макаревич, происшествия, россия, украина, машина времени