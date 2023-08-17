https://ria.ru/20230817/makarevich-1890677018.html
Суд оштрафовал Макаревича* за отсутствие маркировки иноагента
Суд оштрафовал Макаревича* за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 17.08.2023
Суд оштрафовал Макаревича* за отсутствие маркировки иноагента
Симоновский суд Москвы оштрафовал на 35 тысяч рублей признанного иноагентом музыканта Андрея Макаревича* за публикацию материалов без соответствующей... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T17:32
2023-08-17T17:32
2023-08-17T17:35
андрей макаревич
происшествия
россия
украина
машина времени
шоубиз
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Симоновский суд Москвы оштрафовал на 35 тысяч рублей признанного иноагентом музыканта Андрея Макаревича* за публикацию материалов без соответствующей маркировки, сообщили РИА Новости в суде."Макаревичу* назначено наказание в виде административного штрафа в размере 35 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. Музыканту грозил штраф до 50 тысяч рублей.В прошлом сентябре министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывалась Украина, также упоминалась политическая деятельность. Сам он оспаривал данное решение в Замоскворецком суде Москвы, однако его иск был отклонён.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230804/kubikov-1888234128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей макаревич, происшествия, россия, украина, машина времени
Андрей Макаревич, Происшествия, Россия, Украина, Машина времени, Шоубиз
Суд оштрафовал Макаревича* за отсутствие маркировки иноагента
Суд оштрафовал Макаревича на 35 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента