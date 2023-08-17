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Лукашенко считает цели спецоперации России на Украине достигнутыми - РИА Новости, 18.08.2023
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23:35 17.08.2023 (обновлено: 07:12 18.08.2023)
https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890722598.html
Лукашенко считает цели спецоперации России на Украине достигнутыми
Лукашенко считает цели спецоперации России на Украине достигнутыми - РИА Новости, 18.08.2023
Лукашенко считает цели спецоперации России на Украине достигнутыми
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает достигнутыми цели специальной военной операции России на Украине, поскольку Киев уже не будет вести РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-17T23:35
2023-08-18T07:12
в мире
россия
украина
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает достигнутыми цели специальной военной операции России на Украине, поскольку Киев уже не будет вести себя настолько агрессивно по отношению к РФ. "Вы знаете, мы в таком духе с ним не обсуждали тему, но смею высказать свою позицию. Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России после окончания этой войны, как это было до войны", - заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, опубликованном в ее YouTube-канале. Таким образом Лукашенко ответил на ее вопрос, при каких обстоятельствах президент РФ Владимир Путин будет считать цели спецоперации достигнутыми. Белорусский президент отметил, что "Украина будет другая". "Во-первых, у власти будут люди более осторожные, умные, хитрые, если хотите. Толковые люди, которые будут понимать, что соседи от Бога, с ними надо выстраивать отношения. И под дудку плясать американцев будущая Украина не будет. Я так понимаю", - сказал Лукашенко. "Абсолютно убежден, что так думает и Путин. Я думаю, что он так понимает этот процесс", - заявил белорусский президент.
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в мире, россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко считает цели спецоперации России на Украине достигнутыми

Лукашенко: Киев больше не будет вести себя агрессивно по отношению к России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает достигнутыми цели специальной военной операции России на Украине, поскольку Киев уже не будет вести себя настолько агрессивно по отношению к РФ.
"Вы знаете, мы в таком духе с ним не обсуждали тему, но смею высказать свою позицию. Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России после окончания этой войны, как это было до войны", - заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, опубликованном в ее YouTube-канале. Таким образом Лукашенко ответил на ее вопрос, при каких обстоятельствах президент РФ Владимир Путин будет считать цели спецоперации достигнутыми.
Белорусский президент отметил, что "Украина будет другая". "Во-первых, у власти будут люди более осторожные, умные, хитрые, если хотите. Толковые люди, которые будут понимать, что соседи от Бога, с ними надо выстраивать отношения. И под дудку плясать американцев будущая Украина не будет. Я так понимаю", - сказал Лукашенко.
"Абсолютно убежден, что так думает и Путин. Я думаю, что он так понимает этот процесс", - заявил белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Лукашенко призвал Украину делать шаги к миру
Вчера, 22:55
 
В миреРоссияУкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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