https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890722598.html

Лукашенко считает цели спецоперации России на Украине достигнутыми

Лукашенко считает цели спецоперации России на Украине достигнутыми - РИА Новости, 18.08.2023

Лукашенко считает цели спецоперации России на Украине достигнутыми

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает достигнутыми цели специальной военной операции России на Украине, поскольку Киев уже не будет вести РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-17T23:35

2023-08-17T23:35

2023-08-18T07:12

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александр лукашенко

владимир путин

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МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает достигнутыми цели специальной военной операции России на Украине, поскольку Киев уже не будет вести себя настолько агрессивно по отношению к РФ. "Вы знаете, мы в таком духе с ним не обсуждали тему, но смею высказать свою позицию. Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России после окончания этой войны, как это было до войны", - заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, опубликованном в ее YouTube-канале. Таким образом Лукашенко ответил на ее вопрос, при каких обстоятельствах президент РФ Владимир Путин будет считать цели спецоперации достигнутыми. Белорусский президент отметил, что "Украина будет другая". "Во-первых, у власти будут люди более осторожные, умные, хитрые, если хотите. Толковые люди, которые будут понимать, что соседи от Бога, с ними надо выстраивать отношения. И под дудку плясать американцев будущая Украина не будет. Я так понимаю", - сказал Лукашенко. "Абсолютно убежден, что так думает и Путин. Я думаю, что он так понимает этот процесс", - заявил белорусский президент.

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890718953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин