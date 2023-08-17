https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890718104.html

Лукашенко не считает попытку мятежа "Вагнера" в России постановкой

Лукашенко не считает попытку мятежа "Вагнера" в России постановкой - РИА Новости, 17.08.2023

Лукашенко не считает попытку мятежа "Вагнера" в России постановкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг предположения, что попытка мятежа "Вагнера" была постановкой для размещения бойцов группы в Белоруссии и... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T22:46

2023-08-17T22:46

2023-08-17T22:46

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МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг предположения, что попытка мятежа "Вагнера" была постановкой для размещения бойцов группы в Белоруссии и последующего давления или переброски на Украину. "Только безумцы могут сказать, что постановка. Такой дорогой ценой… Этот тезис (о постановке - ред.) появился сразу. Но, кроме Украины, он не разгоняется нигде. Никакой постановки здесь не было", - заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко. Лукашенко рассказал, что инициатива о размещении бойцов "Вагнера" в Белоруссии исходила от него, а не от руководства России или самой группы "Вагнер". По его словам, предложение было сделано в момент переговоров с руководством "Вагнера", чтобы "погасить этот пожар". Лукашенко признался, что сначала не сказал президенту России о том, что пообещал бойцам группы свои гарантии безопасного выхода на территорию Белоруссии. Так что, подчеркнул Лукашенко, "никакая Россия сюда "Вагнер" не заводила". "Может быть, западники, американцы сразу обрадовались, что мятеж. А потом они очнулись и сейчас говорят: "Слава богу, что этот вариант не прошел". Почему? Они больше всего переживали за ядерное оружие - у кого в руках оно окажется. У "Вагнера", у Жени Пригожина? Мало бы не показалось. Поэтому уже даже самые злейшие наши враги не хотели этого развития событий и этого мятежа", - отметил Лукашенко. Президент Белоруссии добавил, что урок, который можно извлечь из ситуации с "Вагнером", состоит в том, что больше подобных мятежей в России в обозримом будущем не будет. "А что касается свержения Путина, чего желает Зеленский и его сторонники, пусть попробуют. Если им мало этих проблем, получат еще больше проблем. Никто сегодня Путина никуда не свергнет", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20230817/svo-1890715747.html

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в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко, украина