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Лукашенко: Путин не взял Киев потому, что не хотел больших потерь - РИА Новости, 17.08.2023
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22:17 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890716369.html
Лукашенко: Путин не взял Киев потому, что не хотел больших потерь
Лукашенко: Путин не взял Киев потому, что не хотел больших потерь - РИА Новости, 17.08.2023
Лукашенко: Путин не взял Киев потому, что не хотел больших потерь
Путин отказался брать Киев, потому что не хотел огромных потерь гражданского населения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T22:17
2023-08-17T22:17
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белоруссия
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МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Путин отказался брать Киев, потому что не хотел огромных потерь гражданского населения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Это так образно было сказано: за три-четыре дня (российским войскам взять Киев, как прогнозировал Лукашенко в начале февраля 2022 года в интервью - ред.). Вы знаете, что в течение месяца или двух в Гостомеле на окраине Киева стояли войска Российской Федерации… У меня с Путиным был в этой связи разговор. Я говорю: война войной, но чтобы война закончилась, надо взять столицу. Он мне говорит - ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей", - сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, видеоверсия которого доступна в Youtube. Президент Белоруссии пояснил, что украинские войска выводили прямо на улицы Киева РСЗО, прятались за детскими садами, школами и больницами. "Потом российские войска ушли оттуда. Ушли! И никакой Зеленский там ничего не отражал. У него войск там фактически не было… Поэтому зря он себе приписывает подвиг, которого не было. Путин отвел эти войска от Киева. Он (Зеленский - ред.) сидел в погребе в это время!", - подчеркнул Лукашенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20230817/lukashenko-1890708016.html
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в мире, киев, белоруссия, александр лукашенко, youtube
В мире, Киев, Белоруссия, Александр Лукашенко, YouTube
Лукашенко: Путин не взял Киев потому, что не хотел больших потерь

Лукашенко: Путин не взял Киев потому, что не хотел больших потерь среди жителей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Путин отказался брать Киев, потому что не хотел огромных потерь гражданского населения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Это так образно было сказано: за три-четыре дня (российским войскам взять Киев, как прогнозировал Лукашенко в начале февраля 2022 года в интервью - ред.). Вы знаете, что в течение месяца или двух в Гостомеле на окраине Киева стояли войска Российской Федерации… У меня с Путиным был в этой связи разговор. Я говорю: война войной, но чтобы война закончилась, надо взять столицу. Он мне говорит - ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей", - сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, видеоверсия которого доступна в Youtube.
Президент Белоруссии пояснил, что украинские войска выводили прямо на улицы Киева РСЗО, прятались за детскими садами, школами и больницами.
"Потом российские войска ушли оттуда. Ушли! И никакой Зеленский там ничего не отражал. У него войск там фактически не было… Поэтому зря он себе приписывает подвиг, которого не было. Путин отвел эти войска от Киева. Он (Зеленский - ред.) сидел в погребе в это время!", - подчеркнул Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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