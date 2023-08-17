https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890716369.html

Лукашенко: Путин не взял Киев потому, что не хотел больших потерь

Лукашенко: Путин не взял Киев потому, что не хотел больших потерь - РИА Новости, 17.08.2023

Лукашенко: Путин не взял Киев потому, что не хотел больших потерь

Путин отказался брать Киев, потому что не хотел огромных потерь гражданского населения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T22:17

2023-08-17T22:17

2023-08-17T22:17

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МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Путин отказался брать Киев, потому что не хотел огромных потерь гражданского населения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Это так образно было сказано: за три-четыре дня (российским войскам взять Киев, как прогнозировал Лукашенко в начале февраля 2022 года в интервью - ред.). Вы знаете, что в течение месяца или двух в Гостомеле на окраине Киева стояли войска Российской Федерации… У меня с Путиным был в этой связи разговор. Я говорю: война войной, но чтобы война закончилась, надо взять столицу. Он мне говорит - ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей", - сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, видеоверсия которого доступна в Youtube. Президент Белоруссии пояснил, что украинские войска выводили прямо на улицы Киева РСЗО, прятались за детскими садами, школами и больницами. "Потом российские войска ушли оттуда. Ушли! И никакой Зеленский там ничего не отражал. У него войск там фактически не было… Поэтому зря он себе приписывает подвиг, которого не было. Путин отвел эти войска от Киева. Он (Зеленский - ред.) сидел в погребе в это время!", - подчеркнул Лукашенко.

https://radiosputnik.ria.ru/20230817/lukashenko-1890708016.html

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в мире, киев, белоруссия, александр лукашенко, youtube