https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890716228.html
Лукашенко заявил, что ненавидит деньги и не мечтает о яхте в Монако
Лукашенко заявил, что ненавидит деньги и не мечтает о яхте в Монако - РИА Новости, 17.08.2023
Лукашенко заявил, что ненавидит деньги и не мечтает о яхте в Монако
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ненавидит деньги и никогда не мечтал о "яхте и Монако". РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T22:13
2023-08-17T22:13
2023-08-17T22:23
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александр лукашенко
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МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ненавидит деньги и никогда не мечтал о "яхте и Монако"."Никогда не было. Я вообще не такой человек. Яхта, жара, солнце - это не мое", - заявил Лукашенко в интервью журналистке Диане Панченко. Таким образом президент ответил на вопрос, возникали ли у него когда-нибудь мысли о "яхте в Монако"."Если зимой поехать в горы, лучше, чем в Сочи, места нет. У нас там есть база государственная… Мне больше ничего не надо", - сказал Лукашенко."Деньги я ненавижу. Я вырос в бедной семье, и всегда этих денег не хватало. Бедность всегда давила. Я другой человек по характеру, я могу свое счастье найти у себя дома, на территории Беларуси", - добавил Лукашенко.При этом Лукашенко рассказал, что, бывая в Сочи, иногда просит у президента России Владимира Путина одолжить ему шхуну, чтобы порыбачить недалеко от берега.
https://radiosputnik.ria.ru/20230817/lukashenko-1890713790.html
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сочи, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин
Сочи, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко заявил, что ненавидит деньги и не мечтает о яхте в Монако
Лукашенко заявил, что ненавидит деньги и никогда не мечтал о своей яхте
МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ненавидит деньги и никогда не мечтал о "яхте и Монако".
"Никогда не было. Я вообще не такой человек. Яхта, жара, солнце - это не мое", - заявил Лукашенко в интервью журналистке Диане Панченко. Таким образом президент ответил на вопрос, возникали ли у него когда-нибудь мысли о "яхте в Монако".
"Если зимой поехать в горы, лучше, чем в Сочи, места нет. У нас там есть база государственная… Мне больше ничего не надо", - сказал Лукашенко.
"Деньги я ненавижу. Я вырос в бедной семье, и всегда этих денег не хватало. Бедность всегда давила. Я другой человек по характеру, я могу свое счастье найти у себя дома, на территории Беларуси", - добавил Лукашенко.
При этом Лукашенко рассказал, что, бывая в Сочи, иногда просит у президента России Владимира Путина одолжить ему шхуну, чтобы порыбачить недалеко от берега.
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